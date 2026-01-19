Угроза под Степногорском: смогут ли россияне совершить оттуда бросок на Запорожье

Степногорск… Запорожье.

Первые инфильтрации российских ДРГ в 3-й микрорайон Степногорска стали осуществляться РОВ в 20-х числах июля 2025. Во второй половине ноября РОВ смогли закрепиться в районе Степеногорской детской музыкальной школы. Уже тогда было понятным, что вопрос поглощения самого Степногорска — это вопрос времени, поскольку 3-й микрорайон позволял РОВ накапливать ресурс для дальнейших инфильтраций буквально в самом южном подбрюшье населенного пункта.

Тем не менее провести лобовую атаку и прорыв в Степногорск им так и не удалось, что привело к колоссальным потерям передовых подразделений 19-й МСД 58-й ОВА и 7-й ДШД. Максимум, чего смогли добиться тогда РОВ, это взять под контроль развилку М-18, что не давало критического преимущества в боях за сам н.п.

В этой связи командование 58-й ОВА приняло ращение охватить Степногорск по правому и левому флангу, через Плавни, с выходом на Приморское, а также через Лукьяновское. И это, с учетом их тактики инфильтрации небольших групп ДРГ, а также постоянного давления на сам Степногорск, принесло результат. РОВ охватили н.п. по флангам, контролируя в Плавнях улицу Покровскую, с выходом на Восточную в Приморском. По Лукьяновскому у РОВ присутствуют закрепления в Магранецком и у "урановых" шахт, с выходом на "Степногорский" заказник.

При этом сам Степногорск, стертый с лица земли и представляющий на сегодня попросту руины, противником полностью так и не контролируется. Но действия по флангам способствовали закреплению российских ДРГ на южных окраинах н.п. и в частном секторе восточнее развилки/заправки.

Цели противника с учетом его действий более чем понятны.

Во-первых, у 58-й ОВА нет ни сил, ни средств, чтобы оккупировать Запорожье, и ее перспектива прорыва севернее Конки — это скорее из области фантастики, нежели военной науки. Но разве это нужно командованию 58-й ОВА? Уверен, что нет, и задачи у них совсем другие. В первую очередь – террор южных районов Запорожья.

Российское командование уже давно пытается превратить Запорожье в Херсон, обстреливая город баллистикой, РСЗО, устраивая налеты Shahed-136 и "Молния-2". Но им нужен террор на уровне круглосуточной охоты за гражданскими fpv-дронами и неизбирательных обстрелов ствольной артиллерией. А для этого РОВ нужен плацдарм в районе Степногорска, по южное побережье Конки.

Фактически южные районы Запорожья РОВ хотят превратить в Херсон или Северную Салтовку Харькова.

Во-вторых, если 58-й ОВА удастся выйти к Конке, они не станут ее форсировать и двигаться на север, а сосредоточатся, помимо террора Запорожья, на движении на восток. То есть Ореховское направление, трасса Н-08, Комышеваха и соединение с Гуляпольской группировкой по Жеребцу, вдоль 08-14.

Не думаю, что настолько амбициозные цели им удастся реализовать имеющимся ресурсом в сжатые сроки, с учетом того, что вся Степногорская операция у них заняла уже как год, а бои за городок продолжаются, но план более чем очевиден: создание плацдарма в Запорожской области для концентрации куда больших сил и средств для наступления на сам областной центр.

Вопрос только, откуда у РОВ такие силы и средства, с учетом их нынешнего положения и очевидных примеров, как бои за среднее бабко-село занимают у них по полгода–году? А тут речь идет о крупном областном, индустриальном центре, на захват которого только на начальном этапе должна быть сконцентрирована группировка в 250–400 тыс. тел. Напомню, что на Покровско-Мирноградском направлении сейчас РОВ сконцентрировали 170 тыс. тел. А Покровск и Мирноград — это далеко не Запорожье.

Поэтому главная задача для РОВ сейчас — это именно террор Запорожья и морально-психологическое изматывание горожан.

