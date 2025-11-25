Бои за Гуляйполе начнутся в ближайшие часы: что задумало командование РФ и как этому противодействовать

В то время как мы на протяжении ноября слышали от некоторых лиц, вроде как которые должны заслуживать доверия, о том, что противник на Гуляйпольском направлении остановлен, ситуация там продолжала ухудшаться. И в настоящее время противник занят перегруппировкой своих подразделений для начала масштабной инфильтрации ДРГ в город.

Основной ударный кулак у РОВ на этом направлении — подразделения 5-й ОВА.

В настоящее время российские оккупанты завершают процесс закрытия Зеленого Гая и Высокого, что открывает по 618-й дороге прямой выход на развилку в районе Гуляйпольского лесничества. Это позволит РОВ инфильтровать свои ДРГ по улице Донецкой, но вряд ли они будут действовать настолько прямолинейно и топорно, и скорее всего, будут прорубать путь к Гуляйполю по лесопосадкам, используя для инфильтрации улицу Набережную и Бочанскую.

Севернее РОВ уже вышли за пределы Целиной балки и закрепились южнее водоемов Затишья. По факту это указывает на то, что направление по дороге 619 для РОВ открыто также на развилку Гуляйпольского лесничества. Но и как в предыдущем случае, РОВ, скорее, сконцентрируются по инфильтрации не в лоб, а по улице Дачной, Набережной, Вольной.

Объективно, с учетом того, что мы последние пару месяцев видели в Запорожской области, от Темиривки до Ровнополья, а точнее — захват населенного пункта Темиривка в конце июля и выход РОВ на Ровнополье в первой половине ноября, или 22 километра в Запорожской области, пройденные за 4 месяца, а также захват более 340 км2, не уверен, что Гуляйполе готово к обороне так, как следовало бы ему быть…

В этой связи не вижу перспективы удержания города в его восточной части, и куда логичнее концентрация сил и средств для создания непробиваемого рубежа по реке Гайчул, с поступательным усилением именно этого рубежа от самого запорожского города до Днепропетровского Покровского.

Фактически, первые бои за Гуляйполе начнутся не в ближайшие недели или дни, думаю, тут вопрос часов. Соответственно, реагирование на эту проблему должно быть настолько же оперативным. В противном случае, захват города Гуляйполя с последующим выходом на правый берег Гайчул чревато созданием плацдарма для перспективно наступления РОВ на Запорожье.

