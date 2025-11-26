Новая тактика ракетных ударов: что показал последний массированный обстрел РФ

В ночь на 25 ноября российские оккупанты осуществили очередной акт террора в виде массового, комбинированного налета дронов камикадзе и приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" и ракет.

Не могу сказать, то этот налет был рекордным, были и больше, но все есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание.

Например, это синхронизированный ракетный удар по Киеву, с применением 3 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М", 4 аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал" и крылатых 3М14 "Калибр", 9М727/728 "Искандер-К". По сути, удар был очень хорошо синхронизирован и ракеты входили в воздушное пространство Киевской области практически одновременно.

Несмотря на это, перехват даже очень сложных целей был на высоком уровне, и удалось избежать куда больших разрушений и смертей.

В свою очередь, на юге была избрана тактика психоэмоционального террора и транзита. В основном Николаевская и Одесская области были выбраны для транзита, а также для изнеможения местных жителей бесконечно воздушной тревогой, растянувшейся почти на всю ночь, и постоянной угрозой – бесконечным потоком дронов с акватории Черного моря.

Примечательно то, что этой ночью Одесскую и Николаевскую области преимущественно терроризировали дроны-приманки "Гербера", которые залетели в воздушное пространство соседних Молдовы и Румынии.

Отдельно хочу обратить внимание на то, что накануне ряд информационных площадок предупреждали о готовящемся массированном ударе по Украине, вот только называли некие заоблачные 1 000 дронов для налета и, по разным данным, от 9 до 16 снаряженных ракетами Х-22/32 ракетоносцев Ту-22М3.

Как видим, противник применил этой ночью 464 дрона-камикадзе и приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", но никак не тысячу. Это в очередной раз делает любые сообщения об угрозе 1 000 дронов за ночь безосновательными и непрофессиональными. Причем причина не в том, что у РОВ нет такого количества дронов, как раз наоборот, они накопили несколько тысяч этих средств террора, а в другом.

В настоящее время у России, как на ее территории, так и на временно оккупированных недостаточно обустроенных пусковых площадок, для того, чтобы обеспечить пуск 1 000 дронов за ночь.

Налет по территории Украины стартовал около 17:00 и за весь этот период мы не увидели тысячи дронов. Если представить себе, что пусковые площадки РОВ запускали бы в режиме нон-стоп в течение 24 часов дроны, то в таком случае – да, они могут осуществить пуск 1 000 средств, но у этой тактики есть нюанс – она делает пусковые уязвимыми для оперативного удара в ответ и уничтожения как самого оборудования, так и персонала.

Также, согласно сообщениям, у РОВ имеются снаряженные ракетами Х-22/32 ракетоносцы Ту-22М3, которые этой ночью не применялись. Вместе с тем, в ходе атаки вновь не были применены крылатые ракеты авиационного базирования Х-101, хотя, со дня их последнего применения 19 ноября накопление могло составить около 15 ракет.

Не исключено, что враг их попытается в ближайшее время применить в комбинации с баллистическими и аэробаллистическими ракетами.

В остальном же, этот акт террора лишний раз демонстрирует то, что на фоне неких дипломатических мирных инициатив война продолжается в неизменном темпе и режиме геноцида гражданского населения. Думаю, это должно быть самой яркой лакмусовой бумажкой для понимания того, что Кремль думает о мирном плане Белого дома и всей той дипломатической возне, которая происходит от Женевы до Абу-Даби.

У Путина свой план, и это план войны.

