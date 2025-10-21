Инфильтрация в Купянске: как усложнилась ситуация в городе и почему это еще не фатально

Ситуация в районе Купянска за последние дни резко ухудшилась.

В течение прошлой недели противник имел ряд результативных продвижений и расширений зон контроля в границах Купянска. На мой взгляд, наихудшим является выход российских оккупантов на правый берег реки Купянка, а также продвижение его передовых отрядов к перекрестку Р-79 – Н-26.

Для начала немного вводной информации.

Продолжая использовать как основной плацдарм для проникновения в Купянск треугольник Радьковка-Голубовка-Киндрашовка, подразделения из состава 6-й ОВА, в первую очередь 68-й МСД, усиленной 27-й ОМСБр из состава 1-й ТА, проникают вдоль Р-79 в город по обеим ее сторонам малыми группами 3-4 человека, но постоянным потоком, зачастую переодевшись в гражданскую одежду, что усложняет процесс верификации и ликвидации противника.

Такой метод инфильтрации личного состава противника позволил ему, начиная с 20-х чисел июля, осуществить крайне глубокую инфильтрацию боевых порядков по проспекту Конституции. Это самый узкий участок проникновения РОВ в Купянск, но и самый болезненный для обороны города, поскольку там сосредоточены удобные для накопления л/с объекты, а именно: Купянский лицей №1 и №2, Школа №4, Колледж им. Марии Шкарлетовой.

Предварительно, эти объекты находятся если не под полным, то под частичным контролем РОВ и могут частично применяться для накопления л/с.

Также противник, потерпев провал с выходом за пределы Стадионной площади к району городской поликлиники и Центральной городской больницы, выбрал направление в обход, с закреплением на правом берегу реки Купянка, в районе улиц Заречная, Слобожанская и Загреблянская. Цель противника в таком крюке очевидна – выход и взятие под свой контроль лицея №6, что облегчит процесс накопления сил для закрытия города по перекрестку Р-79 – Н-26.

По всей видимости, не зря в Силах обороны Украины была создана новая Группировка — Объединенных сил, которую возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, помимо всего прочего известный и тем, что под его командованием проводились наиболее успешные стабилизационные действия, на самых критических направлениях, где нужно было экстренно и эффективно "тушить пожар". Соответственно, новой ГОС будут подчинены корпуса и подразделения ВСУ, НГУ и Госпогранслужбы в Харьковской области и прилегающих территорий.

Отмечу, что, несмотря на ухудшение за прошедшую неделю ситуации в Купянске, она не имеет неисправимого, фатального характера и у врага достаточно много уязвимых мест и, скажем так, зон, которые могут быть обращены против него же.

