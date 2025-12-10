Потери у РФ ниже, чем в 2023-м и 2024-м: почему не используется уязвимость вражеской пехоты

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю декабря в цифрах…

Завершилась первая неделя декабря — и можем подвести ее первичные результаты. В течение первых семи дней декабря РОВ не снизили темпов наступления, набранного в ноябре, и захватили 129 км² территории Украины, что не является худшим для нас показателем в году, но достаточно высокий.

Напомню, что в ходе летнего наступления РОВ захватывали в среднем до 150 км² в неделю. В свою очередь, в сентябре и октябре этот показатель составлял в среднем 50 км² — 60 км² в неделю. То есть, в сравнении с прошлыми двумя месяцами темпы захвата территории даже с учетом корреляции ускорились.

Потери личного состава РОВ за первую неделю декабря составили 7 760, что также является довольно низким показателем потерь оккупантов в недельном выражении с начала 2025 года, что говорит об отсутствии положительной тенденции в этом отношении уже более как полгода.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила 60 тел оккупантов.

Самым успешных для российских оккупантов направлением по расширению зон контроля остается Гуляйпольское Запорожской области. Здесь РОВ в течение недели захватили около 50 км² территории.

О причинах происходящего на Гуляйпольском направлении я уже говорил неоднократно. Ничего нового к уже неоднократно сказанному ранее не могу.

С учетом сохраняющейся тенденции по захвату территорий, могу сделать предположение, что итоговым показателем захваченных территорий в 2025-м будет около 4 200 — 4 300 км², а потери составят около 410 000 л/с.

Уже через месяц узнаем насколько это предположение верное, но уже можно сказать, что это показатели хуже 2023 и 2024 года. Особо удручает то, что противник воюет сейчас преимущественно людским ресурсом, что делает его достаточно уязвимым к уничтожению. Но, как показало время, зная о том, что враг будет переходить в войне исключительно на пехотную компоненту, адаптивность к этой угрозе стала вырабатываться только сейчас…

Выводы? Неудовлетворительные выводы…

