Фосфорные атаки России: что известно о новой ядовитой начинке дронов "Молния-2"

Российские оккупанты стали применять в качестве боевой части на дронах-камикадзе "Молния-2" элементы 3Д5 с наполнением из желтого фосфора.

Желтый фосфор стал активно применяться в боеприпасах и зажигательных смесях в ходе Первой мировой войны — в частности, в зажигательных бомбах и артиллерийских снарядах, так как он горит при высоких температурах и трудно тушится.

Но это не самое главное…

Желтый фосфор — один из самых опасных промышленных ядов. При вдыхании паров он вызывает поражение печени, почек, костей. При проглатывании — ожоги ЖКТ, сильнейшие боли, летальный исход. При длительном контакте вызывает некроз костей челюсти. При возгорании вызывает глубокие химические ожоги — фосфор продолжает гореть в теле, пока не изолировать его от воздуха.

Відео дня

Важно

Новая тактика россиян: БпЛА "Молния" несут по 2 FPV, но "уже не простые" — "Флеш" предупредил об угрозе (фото)

На международном законодательном уровне абсолютного запрета применения таких средств на сегодняшний день — нет, но, например, протокол III к Конвенции о некоторых обычных видах оружия (CCW, 1980) — прямо запрещает авиационные зажигательные атаки по скоплениям населения и вводит ограничения на другие виды применения зажигательных средств, а также общие принципы международного гуманитарного права (IHL) — запрет на неизбирательные атаки…

Применение желтого фосфора разрешено в следующих случаях — для создания дымовых завес, подсветки, маркировки или против военных целей в необитаемых районах.

Собственно, РОВ совершают очередное военное преступление, причем зафиксированное документально…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно