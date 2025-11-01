Новая тактика россиян: БпЛА "Молния" несут по 2 FPV, но "уже не простые" — "Флеш" предупредил об угрозе (фото)

Российская армия начала применять новую тактику, используя беспилотник типа "Молния" в войне с Украиной. Дроны получили новый способ управления.

Россияне запускают "Молнии" с двумя FPV-беспилотниками в Украину, осуществляя управление ими с помощью мобильной связи. О новой тактике ВС РФ рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале вечером 31 октября.

Враг продолжает запускать по Украине беспилотники "Молния", несущие на себе несколько FPV-дронов. Однако это уже не простые "Молнии".

"В нашу сторону летит БпЛА "Молния", которая несет два FPV-дрона, но уже не простые, а с управлением через мобильную связь", — отметил Сергей "Флеш".

Эксперт также показал, как выглядит один из таких беспилотников, в котором военные обнаружили управление через мобильную связь.

Сергей "Флеш" | российский дрон "Молния" с управлением через мобильную связь

Сергей Бескрестнов также объяснил, как работает новая тактика россиян на практике. По его словам, враг направляет "Молнии" в места, где действует стабильное покрытие LTE, а потом сбрасывает FPV.

"То есть Молния "подвозит" дроны в места стабильного покрытия LTE и сбрасывает за 5-10 км до цели", — отметил эксперт.

Такие случаи военные фиксируют все чаще, добавил "Флеш". Он призвал принять во внимание новую тактику ВС РФ.

Россияне направляют по Украине БпЛА "Молния" с FPV-дронами на себе: что известно

Еще в сентябре военные зафиксировали, что российские беспилотники "Молния" начали нести на себе FPV-дроны в украинский тыл. Сергей "Флеш" рассказал 22 сентября, что вместо боевой части "Молния" получила усиленные аккумуляторы.

В октябре эксперт сообщил, что россияне "пошли дальше" и начали запускать по Украине дроны "Молния", несущие на себе больше FPV-беспилотников. Так, военные заметили на них по два FPV-дрона.

Напомним, 30 октября в Defence Blog сообщили, что в Москве представили свою новую роботизированную систему "Импульс-ПВО", которая запускает дроны "Елка".

Также 29 октября соучредитель компании Drone.ua Валерий Яковенко в эфире телеканала "Апостроф" рассказал, что ВС РФ запускают по Украине FPV-дроны, способные залетать вглубь прифронтовых городов.