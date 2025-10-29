Дроны ВС РФ могут залетать в прифронтовые города: эксперт пояснил новую тактику врага

Российские пилоты все активнее применяют FPV-дроны на оптоволоконной связи, представляющие особую угрозу. Они способны залетать вглубь прифронтовых городов. Такие аппараты уже были замечены в районе Краматорска.

Соучредитель компании Drone.ua Валерий Яковенко в эфире телеканала "Апостроф" объяснил, в чем суть новой тактики противника и какие есть средства защиты на данный момент.

В чем опасность дронов на оптоволокне

Главная особенность таких дронов — связь с оператором не по радиоканалу, а по тонкому оптоволоконному кабелю, который разматывается с катушки во время полета. Это делает их невидимыми для большинства систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые рассчитаны на подавление радиосигналов.

"Любой дрон, который находится в мирном украинском небе и не принадлежит украинским военным, является источником повышенной опасности", — подчеркнул эксперт.

По его словам, если раньше дальность таких БПЛА оценивалась в 10-20 км, то сейчас уже зафиксированы случаи полетов на 28 км. При этом теоретически длина кабеля может достигать и 40 км. Боевая часть такого дрона обычно весит несколько килограммов, чего, по словам Яковенко, "достаточно, чтобы поражать военную технику или наносить критический ущерб".

Слабое место этих дронов — сам оптоволоконный кабель. Чем больше дальность полета, тем выше риск его обрыва. В связи с этим успешность миссии на больших дистанциях всегда уменьшается, пояснил Яковенко.

Кабель может оборваться из-за погодных условий, сильного ветра или просто зацепившись за деревья, провода или другие препятствия. Эксперт отметил, что холодная и ветреная зима может частично сыграть на руку украинской обороне, усложнив работу таких дронов.

Методы защиты от оптоволоконных БПЛА

Самым эффективным средством борьбы с оптоволоконными БПЛА остается обычное стрелковое оружие, поскольку они не защищены от физического поражения. Кроме того, для защиты техники и логистических маршрутов активно применяются специальные противодронные сетки, которые эффективны как против FPV-дронов на радиосвязи, так и на оптоволокне.

Эксперт считает, что полностью защитить целый город от таких атак технически возможно, но это требует колоссальных ресурсов. Поэтому реально обезопасить лишь критически важные объекты. Для гражданских лиц главным правилом остается реакция на звук. Характерный звенящий звук электродвигателей и пропеллеров означает, что дрон уже очень близко — иногда на расстоянии до 100 метров.

"Даже увидеть такой дрон очень трудно, особенно в темное время суток. Поэтому лучше реагировать на звук и прятаться, когда вы его слышите. Не рискуйте", — подытожил эксперт.

Раньше Фокус сообщал, что в НАТО впервые разворачивают оперативный рой дронов. Норвежская армия официально получила автономную систему роя беспилотников Valkyrie. Таким образом Норвегия стала первой страной НАТО, которая развернула подобную технологию.