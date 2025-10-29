Дрони ЗС РФ можуть залітати в прифронтові міста: експерт пояснив нову тактику ворога

Російські пілоти дедалі активніше застосовують FPV-дрони на оптоволоконному зв'язку, що становлять особливу загрозу. Вони здатні залітати вглиб прифронтових міст. Такі апарати вже були помічені в районі Краматорська.

Співзасновник компанії Drone.ua Валерій Яковенко в ефірі телеканалу "Апостроф" пояснив, у чому суть нової тактики супротивника і які є засоби захисту на даний момент.

У чому небезпека дронів на оптоволокні

Головна особливість таких дронів — зв'язок з оператором не радіоканалом, а тонким оптоволоконним кабелем, який розмотується з котушки під час польоту. Це робить їх невидимими для більшості систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), які розраховані на придушення радіосигналів.

"Будь-який дрон, який перебуває в мирному українському небі і не належить українським військовим, є джерелом підвищеної небезпеки", — наголосив експерт.

За його словами, якщо раніше дальність таких БПЛА оцінювали в 10-20 км, то зараз уже зафіксовано випадки польотів на 28 км. При цьому теоретично довжина кабелю може досягати і 40 км. Бойова частина такого дрона зазвичай важить кілька кілограмів, чого, за словами Яковенка, "достатньо, щоб вражати військову техніку або завдавати критичної шкоди".

Відео дня

Слабке місце цих дронів — сам оптоволоконний кабель. Що більша дальність польоту, то вищий ризик його обриву. У зв'язку з цим успішність місії на великих дистанціях завжди зменшується, пояснив Яковенко.

Кабель може обірватися через погодні умови, сильний вітер або просто зачепившись за дерева, дроти чи інші перешкоди. Експерт зазначив, що холодна і вітряна зима може частково зіграти на руку українській обороні, ускладнивши роботу таких дронів.

Методи захисту від оптоволоконних БПЛА

Найефективнішим засобом боротьби з оптоволоконними БПЛА залишається звичайна стрілецька зброя, оскільки вони не захищені від фізичного ураження. Крім того, для захисту техніки та логістичних маршрутів активно застосовуються спеціальні противодронні сітки, які ефективні як проти FPV-дронів на радіозв'язку, так і на оптоволокні.

Експерт вважає, що повністю захистити ціле місто від таких атак технічно можливо, але це потребує колосальних ресурсів. Тому реально убезпечити лише критично важливі об'єкти. Для цивільних осіб головним правилом залишається реакція на звук. Характерний дзвінкий звук електродвигунів і пропелерів означає, що дрон уже дуже близько — іноді на відстані до 100 метрів.

"Навіть побачити такий дрон дуже важко, особливо в темний час доби. Тому краще реагувати на звук і ховатися, коли ви його чуєте. Не ризикуйте", — підсумував експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що в НАТО вперше розгортають оперативний рій дронів. Норвезька армія офіційно отримала автономну систему рою безпілотників Valkyrie. Таким чином Норвегія стала першою країною НАТО, яка розгорнула подібну технологію.