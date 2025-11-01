Нова тактика росіян: БпЛА "Молния" несуть по 2 FPV, але "вже не прості" — "Флеш" попередив про загрозу (фото)

Російська армія почала застосовувати нову тактику, використовуючи безпілотник типу "Молния" у війні з Україною. Дрони отримали новий спосіб керування.

Росіяни запускають "Молнии" з двома FPV-безпілотниками в Україну, здійснюючи керування ними за допомогою мобільного зв'язку. Про нову тактику ЗС РФ розповів український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі увечері 31 жовтня.

Ворог продовжує запускати по Україні безпілотники "Молния", що несуть на собі кілька FPV-дронів. Однак це вже не прості "Молнии".

"У наш бік летить БпЛА "Молния", яка несе два FPV-дрони, але вже не прості, а з керуванням через мобільний зв'язок", — зазначив Сергій "Флеш".

Експерт також показав, як виглядає один з таких безпілотників, у якому військові виявили керування через мобільний зв'язок.

Відео дня

Сергій "Флеш" | російський дрон "Молния" з керуванням через мобільний зв'язок

Сергій Бескрестнов також пояснив, як працює нова тактика росіян на практиці. За його словами, ворог спрямовує "Молнии" у місця, де діє стабільне покриття LTE, а тоді скидає FPV.

"Тобто Молния "підвозить" дрони в місця стабільного покриття LTE і скидає за 5-10 км до цілі", — зазначив експерт.

Такі випадки військові фіксують все частіше, додав "Флеш". Він закликав взяти до уваги нову тактику ЗС РФ.

Росіяни скеровують по Україні БпЛА "Молния" з FPV-дронами на собі: що відомо

Ще у вересні військові зафіксували, що російські безпілотники "Молния" почали нести на собі FPV-дрони в український тил. Сергій "Флеш" розповів 22 вересня, що замість бойової частини "Молния" отримала посилені акумулятори.

У жовтні експерт повідомив, що росіяни "пішли далі" та почали запускати по Україні дрони "Молния", що несуть на собі більше FPV-безпілотників. Так, військові помітили на них по два FPV-дрони.

Нагадаємо, 30 жовтня у Defence Blog повідомили, що у Москві представили свою нову роботизовану систему "Импульс-ПВО", яка запускає дрони "Елка".

Також 29 жовтня співзасновник компанії Drone.ua Валерій Яковенко в етері телеканалу "Апостроф" розповів, що ЗС РФ запускають по Україні FPV-дрони, здатні залітати вглиб прифронтових міст.