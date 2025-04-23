Военные преступления РФ в Украине могут не расследовать: в США уволили главного координатора – WP

Администрация президента США Дональда Трампа уволила координатора, собиравшего разведданные о военных преступлениях России в Украине.

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Власти США срывают инициативы по привлечению лидеров РФ и ее союзников к ответственности за совершенные преступления, рассказали источники газеты The Washington Post (WP).

Должность координатора при Офисе директора национальной разведки США ввели по закону, авторами которого были представитель члена Палаты представителей, демократ Джейсон Кроу и экс-конгрессмен Майкл Уолтц, а ныне — советник Трампа по национальной безопасности.

До марта координатором был Джонатан Уайт. Перед тем, как занять эту должность, он работал в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности.

В комментарии WP Кроу подчеркнул, что координатор по военным преступлениям РФ должен привлечь президента России Владимира Путина к ответственности за преступления против украинцев.

"Эту должность создал Конгресс на двухпартийной основе. Администрация Трампа должна дать возможность координатору выполнять свои обязанности, как этого требует закон", — сказал политик.

Кроу убежден, что если Трамп и директор Национальной разведки США Тулси Габбард хотят добиться в Украине устойчивого мира, им придется привлечь Путина к ответственности за преступления в Украине.

Трое действующих и бывших чиновников также сообщили о роспуске межведомственной рабочей группы, которую возглавлял уволенный координатор. Такие действия показывают союзникам и врагам то, что Штаты перестали быть глобальным рупором верховенства права, считают эксперты.

"Это весьма тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа не видела со времен Второй мировой войны", — объяснил бывший глава группы по военным преступлениям Министерства юстиции США Эли Розенбаум.

Напомним, полиция Косово задержала трех подозреваемых в совершении военных преступлений во время вооруженного конфликта, длившегося с 1998 по 1999 годы.

Украина ранее обвиняла социальную сеть X в попытке скрыть доказательства военных преступлений РФ. Посты с таким контентом маркируются как "чувствительный контент". .