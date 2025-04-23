Воєнні злочини РФ в Україні можуть не розслідувати: у США звільнили головного координатора — WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила координатора, який збирав розвіддані про воєнні злочини Росії в Україні.

Related video

Влада США зриває ініціативи щодо притягнення лідерів РФ та її союзників до відповідальності за скоєні злочини, розповіли джерела газети The Washington Post (WP).

Посаду координатора при Офісі директора національної розвідки США запровадили за законом, авторами якого були представник члена Палати представників, демократ Джейсон Кроу та ексконгресмен Майкл Волтц, а нині — радник Трампа з національної безпеки.

До березня координатором був Джонатан Вайт. Перед тим, як обійняти цю посаду, він працював у Державному департаменті та Раді національної безпеки.

У коментарі WP Кроу наголосив, що координатор із воєнних злочинів РФ має притягнути президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти українців.

"Цю посаду створив Конгрес на двопартійній основі. Адміністрація Трампа має дати можливість координатору виконувати свої обов'язки, як цього вимагає закон", — сказав політик.

Кроу переконаний, що якщо Трамп і директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард хочуть домогтися в Україні стійкого миру, їм доведеться притягнути Путіна до відповідальності за злочини в Україні.

Троє чинних і колишніх чиновників також повідомили про розпуск міжвідомчої робочої групи, яку очолював звільнений координатор. Такі дії показують союзникам і ворогам те, що Штати перестали бути глобальним рупором верховенства права, вважають експерти.

"Це вельми тривожний відхід від зобов'язання США притягувати до відповідальності винних у військових злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни", — пояснив колишній голова групи з воєнних злочинів Міністерства юстиції США Елі Розенбаум.

Нагадаємо, поліція Косова затримала трьох підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів під час збройного конфлікту, що тривав із 1998 до 1999 року.

Україна раніше звинувачувала соціальну мережу X у спробі приховати докази воєнних злочинів РФ. Пости з таким контентом маркуються як "чутливий контент".