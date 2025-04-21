Поліція затримала трьох підозрюваних у воєнних злочинах: вони переховувалися понад 25 років

У Косово правоохоронці затримали трьох осіб, які підозрюються у вчиненні воєнних злочинів під час бойових дій в країні протягом 1998-1999 року. Наразі їхні мені не розкриваються в інтересах слідства.

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Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".

Поліцейські повідомили, що двоє підозрюваних у воєнних злочинах затримали у місті Ліплян. Третього чоловіку було заарештовано в столиці республіки — Приштині під час поліцейської спецоперації.

Журналісти пишуть, що всі затримані були працівниками тюремної охорони у в'язниці Приштини та тюрмі в Ліпляні. За даними правоохоронців, всі троє затриманих брали участь в тортурах над полоненими албанцями, зокрема "піддавали фізичних і психологічними тортурам".

"Заарештовані підозрюються у скоєнні кримінального злочину "Воєнні злочини проти цивільного населення", скоєного протягом 1998-1999 років у в'язницях Приштини і Ліпляни", – йдеться в заяві косовської поліції, яка не розкриває імен підозрюваних в інтересах слідства.

Наразі підозрювані у воєнних злочинах перебувають в тюрмі, а також беруть участь в необхідних слідчих діях. У випадку доведення їх причетності до злочинів, їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що Кремль намагається розхитати ситуацію на Балканах, зокрема в Косово. Ексадмірал США Джеймс Ставрідіс каже, що таким чином Москва намагається відвернути увагу світу від України.

Згодом повідомлялося, що Косово передає пакет військової допомоги Україні. Косово вже передала Україні першу партію з пакета військової допомоги — тактичні автівки і бронемашини. До відправки готується другий пакет, в якому переважно знаходяться артилерійські боєприпаси.