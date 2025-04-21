Полиция задержала трех подозреваемых в военных преступлениях: они скрывались более 25 лет

В Косово правоохранители задержали трех человек, которые подозреваются в совершении военных преступлений во время боевых действий в стране в течение 1998-1999 года. Сейчас их имена не раскрываются в интересах следствия.

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Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода".

Полицейские сообщили, что двое подозреваемых в военных преступлениях задержали в городе Липлян. Третий мужчина был арестован в столице республики — Приштине во время полицейской спецоперации.

Журналисты пишут, что все задержанные были работниками тюремной охраны в тюрьме Приштины и тюрьме в Липляне. По данным правоохранителей, все трое задержанных участвовали в пытках над пленными албанцами, в частности "подвергали физическим и психологическими пыткам".

"Арестованные подозреваются в совершении уголовного преступления "Военные преступления против гражданского населения", совершенного в течение 1998-1999 годов в тюрьмах Приштины и Липляны", — говорится в заявлении косовской полиции, которая не раскрывает имен подозреваемых в интересах следствия.

Сейчас подозреваемые в военных преступлениях находятся в тюрьме, а также участвуют в необходимых следственных действиях. В случае доказательства их причастности к преступлениям, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Кремль пытается расшатать ситуацию на Балканах, в частности в Косово. Экс-адмирал США Джеймс Ставридис говорит, что таким образом Москва пытается отвлечь внимание мира от Украины.

Впоследствии сообщалось, что Косово передает пакет военной помощи Украине. Косово уже передала Украине первую партию из пакета военной помощи — тактические машины и бронемашины. К отправке готовится второй пакет, в котором преимущественно находятся артиллерийские боеприпасы.