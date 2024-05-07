Боеприпасы, грузовики и тактические автомобили: Косово передает пакет военной помощи Украине (видео)

Сейчас Республика Косово уже передала Украине первую партию из пакета военной помощи — тактические автомобили и бронемашины. К отправке готовится второй пакет, в котором преимущественно находятся артиллерийские боеприпасы.

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Частично признанная балканская Республика Косово подготовила для передачи Украине пакет военной помощи, о котором шла речь еще в конце марта этого года на 20-м "Рамштайне". Об этом 7 мая сообщил министр обороны Косово Эюп Мачедонси на встрече с украинскими журналистами в Приштине, пишет "Громадське".

Он подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности, но все же перечислил целый арсенал минометных снарядов 120 мм, 60 мм, 81 мм, военные грузовые автомобили для перевозки личного состава и вооружения, а также бронемашины и тактические машины для поддержки подразделений в логистике. Сейчас Косово уже передало Украине первую партию из этого пакета — тактические машины и бронемашины.

Кроме того, в Косово тренируются украинские специалисты по разминированию — это уже вторая группа с начала полномасштабного вторжения.

"Мы настроены решительно поддерживать Украину во всех аспектах в соответствии с нашими условиями и возможностями", — подчеркнул глава оборонного ведомства государства, которое по населению равно половине Киева.

Кроме того, Мачедонси продемонстрировал в собственном аккаунте соцсети Х, как Силы безопасности Косово и британская армия обучают украинских бойцов защите своей страны.

Напомним, в марте во время 20-го заседания "Рамштайн" Косово объявило о предоставлении нового пакета помощи Украине.

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Напомним, Фокус писал еще в марте, что президент Владимир Зеленский заявил: после встречи в формате "Рамштайн" Украина получит артиллерию, боеприпасы и дроны.

Кроме того, Фокус сообщил 6 мая о дальнобойных снарядах от немецкого военного концерна Rhainmetall и перспективах его применения ВСУ.