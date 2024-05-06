Дальнобойные снаряды едут в Украину: что приготовил для ВСУ немецкий концерн Rheinmetall

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Немецкий оборонный гигант Rhainmetall провел ивент, организованный Ассоциацией бизнес-журналистов в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс, во время которого глава компании Армин Паппергер рассказал довольно интересный нюанс о поставках артиллерийских боеприпасов в рамках оборонной помощи Украине.

Так, в контексте войны в Украине он отметил, что "артиллерия меняет правила войны" на поле боя и в этом году Rheinmetall должен поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для Сил обороны Украины. И среди них будут также и прототипы артиллерийских боеприпасов с дальностью до 100 км, рассказывают в издании Handelsblatt.

Напомним, что на сегодня наиболее дальнобойными 155-мм боеприпасами в списке оборонной помощи Украине от Германии является Vulcano — еще в прошлом году стало известно, что Германия передает для наших Сил обороны лазерные осветители для этого артиллерийского боеприпаса, что намекало именно на усовершенствованную версию Vulcano GLR с дальностью до 70 км при стрельбе из 52-калиберных артиллерийских систем.

Вместе с тем, пока остается в тайне, а сколько же всего новых прототипов боеприпасов на 100 км будет поставлено в Украину — можно предположить, что пока речь идет о незначительной партии для испытания в условиях сложного поля боя, которые затем будут совершенствоваться с учетом отзывов от наших военных.

Что касается производства артиллерийских боеприпасов в целом немецкой компанией, то в издании напоминают, что до февраля 2022 года темпы производства артснарядов составляли около 70 тысяч в год, при этом в этом году пропускная способность должна вырасти до 700 тысяч, а в ближайшей перспективе — выйти на 1,1 млн единиц.

Rheinmetall сегодня действительно активно расширяет географию производства боеприпасов в Европе, в частности, в прошлом месяце сообщалось о предварительных договоренностях с Литвой о создании нового производства 155-мм снарядов.

Кроме того, в феврале Rheinmetall сообщил о планах открыть новый завод по производству 155-мм снарядов, на котором за год планируют изготавливать шестизначное количество боеприпасов.

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