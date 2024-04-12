Дальше, ниже, опаснее: что известно о крылатой ракете Х-69, которая уничтожила Трипольскую ТЭС

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Во время удара по Трипольской ТЭС враг применил свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили ему полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины. Об этом говорят найденные обломки этой ракеты. При этом, по полученной дополнительной информации, дальность пуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км, как очередной итерации Х-59МК2.

Это не первое использование Х-69 для удара по Украине, как минимум, первое упоминание об их использовании впервые появилось в феврале 2024 года, хотя единичные случаи были еще в 2023 году. Впоследствии эта неофициальная информация нашла подтверждение благодаря публикации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) об исследовании обломков Х-69.

Отметим, что Х-69 является российской дозвуковой крылатой ракетой для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того, именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения.

Имеющиеся в то время ее характеристики говорили о дальности до 290 км, но на практике она оказалась больше. Вес боевой части декларировался в пределах 310 кг. Система наведения ракеты, по декларациям — DSMAC, аналогично, как и Х-101, спутниковая навигация с помехозащищенными антеннами "Комета-М", а также инерциальная. А главной особенностью отмечается возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров, что ниже возможностей Х-101.

Несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть, чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использование РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, как это ни странно, можно считать худшей ситуацией.

Во-первых, ее результативный удар, к сожалению, говорит о возможности ее проникновения мимо очевидно истощенной украинской противовоздушной обороны. Во-вторых, ее запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К.

Также ее использование, именно за счет запуска с Су-34 или Су-35, может носить более массовый характер в силу большего количества носителей. Но лишь после того, как в РФ наладят ее полномасштабное серийное производство, потому что пока речь не идет о ее запасах. На уже детально исследованной в феврале ракете номера соответствовали производству в конце 2023 года.

В то же время дальность применения этой ракеты в 400 км является достаточной для поражения значительного количества объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 км.

Дальность поражения из гипотетических пусковых районов Х-69 с дальностью 400 км

На карте показаны исключительно гипотетические пусковые районы, без учета возможности врагом использовать воздушное пространство Беларуси. В случае, если РФ повторит такую практику времен 2022 года из воздушного пространства своего сателлита, то в зону поражения можно добавить всю территорию Украины, кроме Закарпатской области.

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