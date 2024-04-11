Компенсируют другие станции: как заменят Трипольскую ТЭС, уничтоженную ударом РФ, — Подоляк

Оборудование Трипольской ТЭС, поврежденное в результате удара РФ 11 апреля, попытаются отремонтировать, заявили в Офисе президента. Кроме того, утраченные мощности заменят рабочими станциями и импортом из-за рубежа.

Related video

Украина будет искать способы компенсировать мощности Трипольской ТЭС, уничтоженной в результате ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля. Чтобы восстановить утраченное, используют соседние рабочие тепло- и гидростанции. Также обратятся к западным партнерам, чтобы они отыскали на складах "запыленные Patriot". Западные ЗРК, которым уже много лет, понадобились бы для защиты украинской энергетики. О том, как будут решать проблему электроснабжения центральных регионов страны, советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк рассказал на портале "24 канал".

Подоляк объяснил журналистам о возможных способах преодоления последствий российского обстрела. Для этого будут искать внутренние возможности, а также искать помощи от зарубежных энергетиков.

По словам советника главы ОП, будут действовать следующим образом:

проведут масштабные ремонтные работы;

используют мощности пока работающих тепло- и гидростанций;

при необходимости, начнут импорт электроэнергии из-за рубежа.

"Будем иначе работать с различными возможностями различных ТЭС, гидро-, теплогенерирующих возможностей и так далее", — сказал советник.

Подоляк также обратился к западным партнерам. По его мнению, у партнеров есть достаточное количество ЗРК Patriot. Установки, которым уже много лет, длительное время стоят на складах и не используются. Их почему-то не предоставляют Украине для защиты от российских ракетных ударов, хотя старые ЗРК все равно будут списывать.

"Где-то на складах стоит Patriot, он там выполняет "важную работу", дает ощущение комфортного проживания. Но было бы желательно использовать Patriot, который через 10 лет будет списываться из-за апгрейда оружия", — привели журналисты слова Подоляка.

Ракетный удар РФ — детали событий 11 апреля

Отметим, в ночь с 10 на 11 апреля ВС РФ запустили по Украине 82 средств воздушного поражения. Согласно заявлению Воздушных сил, удалось сбить 57 целей: 39 из 40 дронов-камикадзе и 18 из 42 ракет.

Впоследствии в ДТЭК заявили, что в результате российской атаки полностью уничтожена Трипольская ТЭС. При этом в СМИ опубликовали возможное объяснение, почему россиянам удался удар: станция имела защиту от дронов-камикадзе, но против ракет защиты не было.

Во время воздушной атаки раздавались взрывы в ряде центральных и западных областей, при этом в Минобороны РФ заявили, что это "ответ за удары по нефтеперерабатывающим заводам".

Напоминаем, во время предыдущих атак ВС РФ повредили Днепровскую ГЭС. 22 марта по ней ударили несколько ракет, которые вывели из строя ГЭС-1 и ГЭС-2. Через несколько дней под ударом оказались Днестровская ГЭС и Каневская ГЭС — информацию подтвердил президенту Украины Владимир Зеленский. 10 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате попадания российских ракет город полностью потерял электроснабжение.