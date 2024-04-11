В Минобороны РФ назвали обстрел энергосистемы Украины "ответом" на удары по НПЗ

В российском ведомстве заявили, что во время новых обстрелов якобы удалось сорвать переброску резервов в районы боевых действий.

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Минобороны России заявило, что ночью произошли атаки по объектам энергетики Украины "в ответ на попытки нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ". В Telegram ведомства опубликовано соответствующее заявление.

Оккупанты признались, что атаку осуществили дронами. Удар целенаправленно касался топливно-энергетического комплекса Украины.

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"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — заявили в Минобороны РФ.

В заметке указано о том, что якобы удалось нарушить работу украинских предприятий военной промышленности. По их словам, якобы сорвали переброску резервов в районы боевых действий, а также затруднена поставка топлива подразделениям и воинским частям ВСУ.

Фото: Министерство обороны РФ

Удары по НПЗ РФ

Украина, по информации Forbes, использует значительное количество видов дальнобойных дронов для ударов по нефтеперерабатывающим заводам, которые функционируют на территории России. Украинские военные используют 15 видов беспилотников, чтобы дополнить атаки крылатыми ракетами и повысить эффективность рейдов.

В марте атаки на российские усиливаются. Ночью 23 марта российские СМИ заявили о пожарах на Куйбышевском НПЗ в Самаре, а также на НПЗ, расположенном рядом с городом Новокуйбышевск на территории Самарской области. По их данным, предприятия подверглись атакам БПЛА.

США раскритиковали удары по российским НПЗ. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены возможностью негативного влияния атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы на стоимость нефти на мировых рынках. К тому же Пентагон считает НПЗ в РФ "гражданскими целями".

Напомним, 11 апреля БПЛА мог атаковать международный аэропорт в Липецке. Российские журналисты утверждают, что пуск дрона-камикадзе якобы осуществлялся с территории Сумской области. Системы РЭБ "приземлили" беспилотник, однако он попал в здание будущей больницы.