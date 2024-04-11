Украинский БПЛА пытался атаковать международный аэропорт в Липецке, — росСМИ (видео)

Российские журналисты утверждают, что пуск дрона-камикадзе якобы осуществлялся с территории Сумской области. Системы РЭБ "приземлили" беспилотник, однако он попал в здание будущей больницы.

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Украинский беспилотник попытался атаковать Международный аэропорт Липецк. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Аппарат подавили силами РЭБ на подлете. Дрон ВСУ, как указано в сообщении, врезался в строящееся здание больницы в селе Доброе.

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По информации Mash, беспилотник запустили с территории Сумской области. Скорее всего, как указано в сообщении, это был дрон-камикадзе.

Пострадало здание больницы, которое строят уже три года. Удар пришелся на терапевтический корпус, начался пожар, его оперативно потушили.

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, сообщил, что после падения БПЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади 4 кв м. Огонь уже потушен. В результате возгорания повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Дроны Украины и удары по НПЗ РФ

В Украине, по информации Forbes, использует большое количество видов дальнобойных дронов для атак по российским нефтеперерабатывающим заводам. Украинские военные используют 15 видов беспилотников, чтобы дополнить атаки крылатыми ракетами и повысить эффективность рейдов.

В марте атаки на российские заводы усилились. Ночью 23 марта российские журналисты заявили о пожарах на Куйбышевском НПЗ в Самаре, а также на НПЗ, расположенном рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По их данным, предприятия подверглись атакам БПЛА.

Напомним, США раскритиковали удары по российским НПЗ. В Литве отреагировали и вспомнили Вторую мировую.