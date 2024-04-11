В Міноборони РФ назвали обстріл енергосистеми України "відповіддю" на удари по НПЗ

У російському відомстві заявили, що під час нових обстрілів нібито вдалося зірвати перекидання резервів до районів бойових дій.

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Міноборони Росії заявило, що вночі відбулися атаки по об'єктах енергетики України "у відповідь на спроби завдати шкоди об'єктам нафтогазової галузі та енергетики РФ". У Telegram відомства опублікована відповідна заява.

Окупанти зізналися, що атаку здійснили дронами. Удар цілеспрямовано стосувався паливно-енергетичного комплексу України.

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"Цілі удару досягнуто. Усі об'єкти уражено", – заявили в Міноборони РФ.

У дописі вказано про те, що нібито вдалося порушити роботу українських підприємств військової промисловості. За їхніми словами, начебто зірвали перекидання резервів до районів бойових дій, а також ускладнено постачання палива підрозділам і військовим частинам ЗСУ.

Фото: Міноборони РФ

Удари по НПЗ РФ

Україна, за інформацією Forbes, використовує значну кількість видів далекобійних дронів для ударів по нафтопереробних заводах, які функціонують на території Росії. Українські військові використовують 15 видів безпілотників, щоб доповнити атаки крилатими ракетами та підвищити ефективність рейдів.

У березні атаки на російські посилилися. Уночі 23 березня російські ЗМІ заявили про пожежі на Куйбишевському НПЗ в Самарі, а також на НПЗ, розташованому поруч із містом Новокуйбишевськ на території Самарської області. За їхніми даними, підприємства зазнали атак БПЛА.

США розкритикували удари по російських НПЗ. Голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що в адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані можливістю негативного впливу атак України на російські нафтопереробні заводи на вартість нафти на світових ринках. До того ж Пентагон вважає НПЗ в РФ "цивільними цілями".

Нагадаємо, 11 квітня БПЛА міг атакувати міжнародний аеропорт у Липецьку. Російські журналісти стверджують, що пуск дрона-камікадзе нібито здійснювався з території Сумської області. Системи РЕБ "приземлили" безпілотник, однак він влучив у будівлю майбутньої лікарні.