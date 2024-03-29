ВС РФ атаковали Днестровскую ГЭС: в Черновицкой ОГА показали последствия (фото)

По словам главы ОГА, взрывная волна повредила админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки. Обошлось без жертв и пострадавших.

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На Буковине нашли обломки двух ракет, которые сбила украинская ПВО во время российской атаки, которая произошла утром в пятницу, 29 марта. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк в Telegram.

Воздушная тревога в области продолжалась более 5 часов. По его словам, Россия целилась по Днестровской ГЭС.

"Во время утренней атаки враг пытался поразить Днестровскую ГЭС. Силы ПВО сбили ракеты неподалеку от этого важного объекта. Уже найдены обломки двух ракет", — написал Запаранюк.

Фото: Руслан Запаранюк / Черновицкая ОГА

Фото: Руслан Запаранюк / Черновицкая ОГА

Глава ОВА рассказал, что взрывная волна повредила админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки.

"В то же время водоснабжение осуществляется в обычном режиме. К счастью, люди не пострадали. Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Сформированы группы для обследования и специальная комиссия, которая определяет нанесенный ущерб", — сообщил он.

Всего над Черновицкой областью сбили три вражеские ракеты Х-101. Обломки третьей еще ищут. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на брифинг начальника ОВА.

Запаранюк добавил, что во время воздушной тревоги были задействованы и мобильные огневые группы, ведь была угроза атаки вражескими БПЛА. Он напомнил, что во время одной из предыдущих атак мобильные огневые группы продемонстрировали свою эффективность, ведь уничтожили вражеский беспилотник над территорией соседней области.

Председатель Черновицкой ОГА отметил, что сейчас один из основных приоритетов — это надежная защита объектов инфраструктуры. Он призвал буковинцев не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушных тревог находиться в убежищах.

Напомним, в ночь 29 марта ВС РФ атаковали 10 областей Украины. Россияне направили ракеты и дроны на энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и частные дома.

Россияне запустили 99 единиц средств воздушного поражения. Силы ПВО уничтожили 84 цели: 58 "шахедов", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 управляемых авиационных ракет Х-59 и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Президент Владимир Зеленский заявил, что сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Глава государства считает, что Россия хочет повторить экологическую катастрофу на Херсонщине. Зеленский отметил, что "вода не остановится перед пограничными столбами", говоря об угрозе для Молдовы.