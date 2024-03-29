"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский рассказал о последствиях атак РФ на ГЭС

Президент Украины на Ставке заявил, что ночью Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС. По его словам, оккупанты стремятся повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

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В пятницу, 29 марта, состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего ВСУ, за созыв которой отвечал новоназначенный секретарь СНБО Александр Литвиненко. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства очертил "очень серьезные" вызовы. Он напомнил, что ВС РФ этой ночью снова атаковали украинскую энергетику. Глава правительства Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, председатели правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили на Ставке о нанесенном ущербе и восстановительных работах.

По словам президента, присутствующие на заседании обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на других объектах.

"Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Второй вопрос, который обсудили на Ставке — это контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и на перспективу.

"На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их быструю реакцию", — сообщил президент.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым Алексей Данилов был уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а Александр Литвиненко — с позиции главы Службы внешней разведки. Литвиненко президент Украины назначил новым секретарем СНБО.

29 марта началась работа обновленного СНБО. Владимир Зеленский озвучил 5 приоритетных задач, над которыми надо работать дальше. А также сообщил, что Данилов продолжит работать на дипломатическом направлении.

Народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что экс-секретаря СНБО могут назначить послом в Молодове. Глава государства уже своим указом уволил с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова Марка Шевченко.