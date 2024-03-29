Зеленский заявил, что Данилов остается в команде: какую должность он займет

По версии нардепа Алексея Гончаренко, бывший секретарь СНБО станет послом в Молдове, однако раньше парламентарий заявлял, что Данилова отправят в Норвегию.

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов будет назначен послом Украины в Республике Молдова. Об этом 29 марта сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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При этом Гончаренко не указал, откуда ему известно о кадровых назначениях президента. При этом ранее он заявлял, что Данилов станет послом в Норвегии.

Отметим, что указом президента Украины Владимира Зеленского №192/2024 Марко Шевченко уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова.

При этом на заседании СНБО 29 марта президент Зеленский заявил, что Данилов продолжит работу в интересах Украины, но уже в дипломатической сфере. Однако он не уточнял, какую конкретно должность займет бывший секретарь СНБО.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым были уволены Алексей Данилов с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александр Литвиненко — с позиции главы Службы внешней разведки. Новым председателем Службы внешней разведки стал Олег Иващенко, а Данилова сменил Литвиненко.