ПВО стала сильнее: как ракеты AIM-9X усилят защиту украинского неба

Related video

Имеющиеся у ВСУ зенитно-ракетные комплексы NASAMS, вероятно, могут стрелять по воздушным целям врага теперь и ракетами малой дальности AIM-9X, на что указывает соответствующее видео в открытом доступе.

Особенность здесь в том, что AIM-9X изначально создавалась как ракета "воздух-воздух", ее адаптация для применения с NASAMS состоялась относительно недавно (соответствующие испытания состоялись летом-осенью 2022 года), ну а сам факт появления таких кадров заодно породил у пользователей соцсетей предположение о том, что Украина могла получить вообще новейшие NASAMS III (хотя это предположение не является обоснованным).

В этой истории более уместно сосредоточиться на вопросе о том, а что для возможностей нашей ПВО дает сама возможность использования AIM-9X. Картина выглядит следующим образом.

В открытом доступе есть данные, что при стрельбе из пусковой NASAMS ракета AIM-9X имеет дальность пуска до 10 километров. То есть ее можно назвать скорее вспомогательным элементом для снаряжения NASAMS в силу фактора дальности, ведущая роль здесь все же будет принадлежать ракетам AIM-120 AMRAAM, которые имеют дальность пуска из этих ЗРК ориентировочно 20-25 километров (в случае с AMRAAM-ER заявленный показатель увеличивается до 40 километров).

Сам факт включения AIM-9X в арсенал наших ЗРК NASAMS может также выглядеть и как один из способов смягчения дефицита зенитных ракет для противовоздушной обороны Украины. По сути, это "и да, и нет" одновременно.

Важно

Воздушные силы впервые показали ЗРК FrankenSAM: как комплекс решит проблему ПВО (фото)

Можем начать с сопоставления показателей стоимости ракет AIM-9X и тех же AIM-120 AMRAAM, как "внутренней", так и экспортной. Например, на 2024 финансовый год ракета AIM-120C-8 имеет "внутреннюю" стоимость для вооруженных сил США на уровне 1,37 миллиона долларов, а на экспорт пока предельно известный показатель — 2,42 миллиона долларов за единицу (в случае с контрактом для Финляндии). В случае с AIM-9X эти показатели составляют 0,74 миллиона долларов и 1,1 миллиона долларов.

Но здесь стоит обратить внимание и на то, что корпорация Raytheon вела работы по интеграции AIM-9X в состав ЗРК NASAMS в первую очередь, чтобы улучшить боевую эффективность самого комплекса. Этой цели таки удалось достичь, судя по испытаниям по теме (если в NASAMS зарядить одновременно ракеты большой и малой дальности, как ЗРК отразит атаку крылатых ракет), о которых стало известно в начале октября 2022 года.

Соответственно, AIM-9X под NASAMS в строю ВСУ — это одновременно и о решении проблемы с наличием зенитных ракет, и о повышении эффективности этого комплекса также.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно