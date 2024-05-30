ППО стала сильнішою: як ракети AIM-9X посилять захист українського неба

Related video

Наявні у ЗСУ зенітно-ракетні комплекси NASAMS, ймовірно, можуть стріляти по повітряним цілям ворога тепер і ракетами малої дальності AIM-9X, на що вказує відповідне відео у відкритому доступі.

Особливість тут в тому, що AIM-9X першопочатково створювалась як ракета "повітря-повітря", її адаптація для застосування із NASAMS відбулась відносно нещодавно (відповідні випробування відбулись літом-осінню 2022 року), ну а сам факт появи таких кадрів заодно породив у користувачів соцмереж припущення про те, що Україна могла отримати взагалі новітні NASAMS III (хоча це припущення не є обґрунтованим).

У цій історії більш доречніше зосередитись на питанні про те, а що для спроможностей нашої ППО дає сама можливість використання AIM-9X. Картина виглядає наступним чином.

У відкритому доступі є дані, що при стрільбі з пускової NASAMS ракета AIM-9X має дальність пуску до 10 кілометрів. Тобто її можна назвати скоріше допоміжним елементом для спорядження NASAMS в силу фактору дальності, провідна роль тут все ж належатиме ракетам AIM-120 AMRAAM, котрі мають дальність пуску із цих ЗРК орієнтовно 20-25 кілометрів (у випадку із AMRAAM-ER заявлений показник збільшується до 40 кілометрів).

Сам факт включення AIM-9X до арсеналу наших ЗРК NASAMS може також виглядати і як один із способів пом’якшення дефіциту зенітних ракет для протиповітряної оборони України. По суті, це "і так, і ні" водночас.

Важливо

Повітряні сили вперше показали ЗРК FrankenSAM: як комплекс вирішить проблему ППО (фото)

Можемо почати із співставлення показників вартості ракет AIM-9X і тих же AIM-120 AMRAAM, як "внутрішнього", так і експортного. Наприклад, на 2024 фінансовий рік ракета AIM-120C-8 має "внутрішню" вартість для збройних сил США на рівні 1,37 мільйони доларів, а на експорт наразі гранично відомий показник – 2,42 мільйони доларів за одиницю (у випадку із контрактом для Фінляндії). У випадку із AIM-9X ці показники складають 0,74 мільйони доларів та 1,1 мільйона доларів.

Але тут варто звернути увагу і на те, що корпорація Raytheon вела роботи по інтеграції AIM-9X до складу ЗРК NASAMS насамперед, щоб покращити бойову ефективність самого комплексу. Цієї мети таки вдалось досягти, судячи за випробування по темі (якщо в NASAMS зарядити одночасно ракети великої та малої дальності, як ЗРК відіб’є атаку крилатих ракет), про які стало відомо на початку жовтня 2022 року.

Відповідно, AIM-9X під NASAMS в строю ЗСУ – це одночасно і про вирішення проблеми із наявністю зенітних ракет, і про підвищення ефективності цього комплексу також.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо