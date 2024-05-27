Завдання ППО України не можуть бути вирішені за допомогою США: у чому ключова проблема, — експерти

На думку аналітиків, збільшення кількості батарей ЗРК Patriot не вирішить повністю проблему повітряних загроз. Річ у тім, що комплекси можуть або підтримувати фронтову оборону України, або захищати її тилову інфраструктуру.

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Україна зіткнулася із серйозними викликами в галузі протиповітряної оборони попри ухвалення в США нещодавнього законопроєкту про допомогу, що передбачає величезні інвестиції в розмірі 61 мільярда доларів. Ситуація з ППО не може бути вирішена позитивно лише шляхом американських систем, як-от Patriot, і проблема тут не в ресурсах. Про те, в який спосіб українська ППО може бути посилена, йдеться в матеріалі Defense News від 27 травня.

Чи розв'яжуть проблему додаткові ЗРК

У публікації було зазначено звернення президента України Володимира Зеленського з проханням надати ЗСУ нові батареї Patriot. За його словами, Україна потребує 25 нових комплексів, а наразі українська ППО має лише три батареї Patriot.

Однак виробничі можливості компанії Raytheon, виробника систем Patriot, не дають змоги забезпечити такий обсяг у найкоротший термін, а розв'язання цієї проблеми не обмежується простим фінансовим вливанням.

Річ у тім, що нові системи Patriot можуть стати дорогим зобов'язанням для України і не гарантують повної безпеки. А обмежена чисельність і оперативні обмеження систем Patriot роблять їх нездатними забезпечити повноцінний захист як фронту, так і тилової інфраструктури України.

Автори матеріалу підкреслюють, що українські системи ППО стикаються з оперативними обмеженнями. Іншими словами Patriot може або підтримувати фронтову оборону України, або захищати її тилову інфраструктуру, але ніяк не те й інше. Крім того, комплекси все ж можуть бути вразливими для атак російських безпілотників, здатних діяти на малих висотах.

Альтернативне рішення

Обмежувальним чинником для інфраструктури України є не кількість платформ Patriot, а наявні на озброєнні ракети-перехоплювачі. Тому, найімовірніше, комплекси все ж прикривають стратегічні цілі країни, а для захисту цивільного населення необхідні інші системи ППО, зокрема малої дистанції, засоби РЕБ тощо.

У цьому аспекті можуть зіграти роль додаткові кошти, які надала, наприклад, Німеччина. Так Берлін направляє Києву додаткові радарні системи TRML-4D для виявлення загроз на малих висотах, а також систему Skynex для перехоплення безпілотників. Це на додаток до систем IRIS-T, Patriot і Stinger, які Німеччина надала раніше.

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"Сполучені Штати просто не мають фізичних можливостей, щоб розв'язати проблему запасів боєкомплекту в найближчій перспективі. Ця проблема вирішується завдяки тому, що у 2024 фінансовому році на протиповітряну оборону об'єднаних сил буде витрачено майже 30 мільярдів доларів, і ще стільки ж — у бюджетній пропозиції на 2025 фінансовий рік", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, однак сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі безпілотники, а також 12 із 14 ракет.