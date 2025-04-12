Мережа X назвала кадри військових злочинів РФ "шокуючим контентом": реакція МЗС України

Україна звинуватила соціальну мережу X (Twitter) у спробі приховати докази воєнних злочинів Росії. Приводом стало обмеження доступу до фото- і відеоконтенту, що фіксує наслідки атак на цивільне населення.

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Представник МЗС України Георгій Тихий 11 квітня звинуватив платформу X, що належить Ілону Маску, у приховуванні доказів воєнних злочинів, скоєних Росією проти України.

У своєму зверненні дипломат розкритикував дії адміністрації соцмережі, яка маркує повідомлення про російські атаки як "чутливий контент", приховуючи їх від користувачів.

Фото: Скриншот

"Справді, @X? Відколи кількість убитих Росією українських дітей вважається "графічним контентом"? Це не заважає користувачам бачити графічний зміст. Це замітає російські воєнні злочини під килим. Це ганебно, і це має бути скасовано", — написав Тихий на цій же платформі.

На думку української сторони, соціальна мережа, яка претендує на свободу слова, на ділі сприяє приховуванню інформації про війну, зокрема про масові вбивства мирних жителів.

Зазначимо, що прихований пост містив лише статистичні дані — інформацію про щонайменше 616 українських дітей, вбитих Росією, і 1869 поранених від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом сама політика X передбачає обмеження доступу до візуального контенту, що містить сцени насильства, жорстокості або інші тривожні зображення. Однак представники України вважають, що в умовах війни такі заходи перетворюються на акт цензури, що грає на руку країні-агресору.

Нагадаємо, 10 квітня з'явилася інформація, що солдати Збройних сил РФ розстріляли українських військових, які здалися в полон у зруйнованому селі на півдні України. Військовослужбовці ЗСУ були без зброї, вийшли з піднятими руками, однак окупантів це не зупинило.