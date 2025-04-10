"Чітко ідентифікували": ЗС РФ стратили чотирьох беззбройних солдатів ЗСУ, — AP

Солдати Збройних сил Російської Федерації розстріляли українських військових, які здались у полон у зруйнованому селі на півдні України. Українці були без зброї, вийшли з піднятими руками, але росіян це не спинило, свідчать кадри, дослідженні агентством Associated Press.

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Відео з кадрами воєнного злочину ЗС РФ та висновками експертів 10 квітня з'явилось на порталі AP.

Запис, який дослідили журналісти AP та військові експерти, триває близько двох хвилин. Це комбінація відео з двох дронів — ЗСУ та ЗС РФ, пояснюється і дописі. Подія відбулась у селі П'ятихатка на південній ділянці фронту, уточнило AP. На відео бачимо, як зі зруйнованого будинку виходять один за одним четверо українських бійців. Усі — з піднятими руками та без зброї. Після цього їх вкладають долілиць та розстрілюють у спину. Фокус не публікує кадри злочину росіян з етичних міркувань.

AP показало запис військовим експертам, які пояснили, що насправді бачать глядачі. Експерти сказали, що люди зі зброєю чітко ідентифікуються як військові ЗС РФ: про це свідчить відповідний колір скотчу на шоломах. Жертви злочину — українські солдати, впевнені співрозмовники медіа. Кадри з дронів настільки "яскраво" показують злочин росіян, що журналісти заблюрили тіла на землі.

"Російські солдати холоднокровно відкрили вогонь, заливши лежачих чоловіків кулями та добивши їх пострілами в голову", — сказали журналісти.

З AP поспілкувався експерт Ролло Коллінз, який співпрацює з центром інформаційної стійкості. Він пояснив, що на відео — черговий приклад російських злочинів в Україні.

"Відео є одним із найяскравіших прикладів незаконних вбивств, які лондонська група бачила за останній рік війни в Україні", — навели журналісти слова Коллінза.

Воєнні злочини РФ — деталі

На воєнний злочин РФ відгукнулись в МЗС України. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що страти, які вчиняють росіяни над українцями, це системне явище, яке "вражає жорстокістю". Тихий наголосив, що російські злочини будуть розслідуватись, у тому числі Міжнародним кримінальним судом, і усі винні будуть покарані.

"Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія – це збіговисько дегенератів", — написав речник МЗС України у соцмережі X.

Уповноважений ВР з захисту прав людини Дмитро Лубінець поки що не коментував відео розстрілу українців, опубліковане AP.

Зазначимо, 7 квітня видання The New York Post дослідило відео останніх розстрілів, які здійснили російські солдати. Після цього у статті зробили висновок, що військові ЗС РФ здійснюють злочини на "очах" камер безпілотників і роблять це майже навмисно.

Нагадуємо, 21 березня полк кадирівців "Ахмат" взяв на себе відповідальність за розстріл українців в Курській області.