"Четко идентифицировали": ВС РФ казнили четырех безоружных солдат ВСУ, — AP

Солдаты Вооруженных сил Российской Федерации расстреляли украинских военных, которые сдались в плен в разрушенном селе на юге Украины. Украинцы были без оружия, вышли с поднятыми руками, но россиян это не остановило, свидетельствуют кадры, исследованные агентством Associated Press.

Related video

Видео с кадрами военного преступления ВС РФ и выводами экспертов 10 апреля появилось на портале AP.

Запись, которую исследовали журналисты AP и военные эксперты, длится около двух минут. Это комбинация видео с двух дронов — ВСУ и ВС РФ, объясняется в заметке. Событие произошло в селе Пятихатка на южном участке фронта, уточнило AP. На видео видно, как из разрушенного дома выходят один за другим четверо украинских бойцов. Все — с поднятыми руками и без оружия. После этого их укладывают лицом вниз и расстреливают в спину. Фокус не публикует кадры преступления россиян по этическим соображениям.

AP показало запись военным экспертам, которые объяснили, что на самом деле видят зрители. Эксперты сказали, что люди с оружием четко идентифицируются как военные ВС РФ: об этом свидетельствует соответствующий цвет скотча на шлемах. Жертвы преступления — украинские солдаты, уверены собеседники медиа. Кадры с дронов настолько "ярко" показывают преступление россиян, что журналисты заблюрили тела на земле.

"Российские солдаты хладнокровно открыли огонь, залив лежащих мужчин пулями и добив их выстрелами в голову", — сказали журналисты.

С AP пообщался эксперт Ролло Коллинз, который сотрудничает с центром информационной устойчивости. Он пояснил, что на видео — очередной пример российских преступлений в Украине.

"Видео является одним из самых ярких примеров незаконных убийств, которые лондонская группа видела за последний год войны в Украине", — привели журналисты слова Коллинза.

Военные преступления РФ — детали

На военное преступление РФ откликнулись в МИД Украины. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что казни, которые совершают россияне над украинцами, это системное явление, которое "поражает жестокостью". Тихий отметил, что российские преступления будут расследоваться, в том числе Международным уголовным судом, и все виновные будут наказаны.

"Эти казни не только показывают, что мы имеем дело со зверями. Они также демонстрируют, что российская армия — это сборище дегенератов", — написал представитель МИД Украины в соцсети X.

Уполномоченный ВР по защите прав человека Дмитрий Лубинец пока не комментировал видео расстрела украинцев, опубликованное AP.

Отметим, 7 апреля издание The New York Post исследовало видео последних расстрелов, которые совершили российские солдаты. После этого в статье сделали вывод, что военные ВС РФ совершают преступления на "глазах" камер беспилотников и делают это почти намеренно.

Напоминаем, 21 марта полк кадыровцев "Ахмат" взял на себя ответственность за расстрел украинцев в Курской области.