ЗС РФ навмисно розстрілюють військовополонених на очах дронів ЗСУ, — NYT

Солдати Збройних сил Російської Федерації чинять злочини проти українських військових, не хвилюючись, що їх знімають дрони Сил оборони України. Українські та міжнародні правозахисники розповідають про все більшу кількість розстрілів та катувань, тим часом як Сполучені Штати Америки виходять зі слідчих комісій, написало видання The New York Times.

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Про злочини РФ під час війни в Україні ідеться у статті NYT.

Журналісти дослідили відео одного з розстрілів, зафіксованого українським дроном. Істинність запису підтвердили аналітики проєкту Center for Information Resilience, який розслідує воєнні злочини. Подія відбулась поруч з селом Новоіванівка Курської області, і бійці ЗСУ, які це бачили на відео від БПЛА, відчували "лють та сильне бажання помститися", написало медіа.

"Росія страчує військовополонених, не піклуючись про те, хто дивиться. Зйомки безпілотників дозволяють Україні спостерігати, як розгортаються воєнні злочини в реальному часі", — навели журналісти слова українських військових.

Медіа порозмовляло з п'ятьма операторами дронів ЗСУ. Оператори повідомили про відео з поля бою, на яких росіяни розстрілювали полонених. Крім того, подібними записами наповнений месенджер Telegram, додало NYT. Журналісти зауважили, що військові ЗС РФ і не думають ховати свої злочини, хоч Кремль і заперечує інциденти.

"Хоча російські офіційні особи заперечують вчинення воєнних злочинів в Україні, деякі російські солдати, здається, настільки байдужі щодо можливих наслідків, що опублікували власні відео вбивства неозброєних українців", — ідеться у статті.

NYT перелічило кілька випадків розстрілів, які дослідили та підтвердили міжнародні слідчі: 16 людей 30 вересня під Покровськом, 9 людей 10 жовтня під Курськом, 6 людей — у січні на Донеччині. Голова моніторингової місії ООН Даніель Белл лише з серпня 2024 року по відеозаписах задокументувала 91 жертву російських солдатів.

"Це жахливо. І це лише ті випадки, які ми оцінили як достовірні та надійні", — навели журналісти слова Белл.

Український омбудсмен повідомив про 177 військовополонених українців, яких протягом трьох років війни розстріляли росіяни, з них 109 — у 2024 році, написало NYT. Тим часом в українській OSINT-компанії "Мольфар" додали, що протягом перших місяців 2025 року жертв стало більше. Як заявив керівник компанії Артем Старосєка, загинуло ще 25 українських бійців.

Злочини РФ — деталі

Зазначимо, у січні 2025 року Фокус писав про злочин РФ проти українських військових, які потрапили в полон в Курській області. У медіа "Дніпро Регіон" опублікували кадри з соцмереж і вказали ім'я однієї з жертв. Як написало медіа, на відео потрапили військові 82 бригади ЗСУ.

У лютому видання The Financial Times повідомило, що встановило особу одного з росіян, який брав участь у розстрілах українських військовополонених. Згідно з висновками розслідувачів, це боєць 30 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ 32-річний Олег Яковлєв.

Нагадуємо, 28 січня поліція Харківської області повідомила про злочин ЗС РФ проти цивільних, які мешкали в українському селі Дворічна.