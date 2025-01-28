Окупанти вдерлися до будинку і розстріляли жителя Дворічної на Харківщині: подробиці

Очевидцями злочину стали 45-річний чоловік та дві жінки 60 та 58 років. Вони залишалися у Дворічній до останнього. Їх було там четверо, разом із вбитим односельцем.

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Російські окупанти в захопленій Дворічній на Харківщині розстріляли місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення і через кілька днів вмер без медичної допомоги. Про це повідомила поліція Харківської області.

Зазначається, що про воєнний злочин росіян розповіли місцеві жителі, яким вдалося втекти з населеного пункту. Вони прийшли до села Кутьківка Куп’янського району і розповіли там деталі події.

Очевидці злочину — 45-річний чоловік та дві жінки 60 та 58 років. Вони залишалися у Дворічній до останнього. Їх було там четверо, разом із вбитим односельцем.

"Встановлено, що вранці 3 січня військовослужбовці РФ, перебуваючи на території Дворічанської територіальної громади, проникли до будинку, в якому проживали четверо цивільних громадян. Окупанти вистрілили в 59-річного чоловіка, він дістав поранення шиї та плеча. Через декілька днів постраждалий помер. Тіло загиблого залишилося на території домоволодіння", — розповіли у поліції.

За фактом вбивство мирного жителя слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що розслідувачі встановили особу окупанта, який розстріляв 6 бійців ЗСУ. Головним виконавцем страти виявився наркоман "Сара", якого раніше віддухопелили його ж побратими за вживання наркотиків під час служби.

23 січня повідомлялося, що на Донеччині ЗС РФ захопили в полон шістьох українських захисників і розстріляли їх пострілом у спину.