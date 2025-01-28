Оккупанты ворвались в дом и расстреляли жителя Двуречной на Харьковщине: подробности

Очевидцами преступления стали 45-летний мужчина и две женщины 60 и 58 лет. Они оставались в Двуречной до последнего. Их было там четверо, вместе с убитым односельчанином.

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Российские оккупанты в захваченной Двуречной на Харьковщине расстреляли местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения и через несколько дней умер без медицинской помощи. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Отмечается, что о военном преступлении россиян рассказали местные жители, которым удалось сбежать из населенного пункта. Они пришли в село Кутьковка Купянского района и рассказали там детали происшествия.

Очевидцы преступления — 45-летний мужчина и две женщины 60 и 58 лет. Они оставались в Двуречной до последнего. Их было там четверо, вместе с убитым односельчанином.

"Установлено, что утром 3 января военнослужащие РФ, находясь на территории Двуречанской территориальной громады, проникли в дом, в котором проживали четверо гражданских лиц. Оккупанты выстрелили в 59-летнего мужчину, он получил ранения шеи и плеча. Через несколько дней пострадавший скончался. Тело погибшего осталось на территории домовладения", — рассказали в полиции.

По факту убийство мирного жителя следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что расследователи установили личность оккупанта, который расстрелял 6 бойцов ВСУ. Главным исполнителем казни оказался наркоман "Сара", которого ранее отдухопелили его же побратимы за употребление наркотиков во время службы.

23 января сообщалось, что в Донецкой области ВС РФ захватили в плен шестерых украинских защитников и расстреляли их выстрелом в спину.