Сеть X назвала кадры военных преступлений РФ "шокирующим контентом": реакция МИД Украины

Украина обвинила социальную сеть X (Twitter) в попытке скрыть доказательства военных преступлений России. Поводом стало ограничение доступа к фото- и видеоконтенту, фиксирующему последствия атак на гражданское население.

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Представитель МИД Украины Георгий Тихий 11 апреля обвинил платформу X, принадлежащую Илону Маску, в сокрытии доказательств военных преступлений, совершенных Россией против Украины.

В своем обращении дипломат раскритиковал действия администрации соцсети, которая маркирует сообщения о российских атаках как "чувствительный контент", скрывая их от пользователей.

Фото: Скриншот

"В самом деле, @X? С каких пор количество убитых Россией украинских детей считается "графическим контентом"? Это не мешает пользователям видеть графическое содержание. Это заметает российские военные преступления под ковер. Это позорно, и это должно быть отменено", — написал Тихий на этой же платформе.

По мнению украинской стороны, социальная сеть, претендующая на свободу слова, на деле способствует сокрытию информации о войне, в том числе о массовых убийствах мирных жителей.

Отметим, что скрытый пост содержал только статистические данные — информацию о по меньшей мере 616 украинских детях, убитых Россией, и 1869 раненых с начала полномасштабного вторжения.

В целом сама политика X предусматривает ограничение доступа к визуальному контенту, содержащему сцены насилия, жестокости или иные тревожные изображения. Однако представители Украины считают, что в условиях войны такие меры превращаются в акт цензуры, играющий на руку стране-агрессору.

Напомним, 10 апреля появилась информация, что солдаты Вооруженных сил РФ расстреляли украинских военных, которые сдались в плен в разрушенном селе на юге Украины. Военнослужащие ВСУ были без оружия, вышли с поднятыми руками, однако оккупантов это не остановило.