Россияне в Гуляйполе: почему усложнилась ситуация в Запорожской области

Гуляйпольский кризис усугубляется.

Российские оккупационные войска форсировали отдельными группами ДРГ речку Гайчул и вышли на ее правый берег в юго-восточной части города. Российские ДРГ сейчас инфильтровались вглубь города вдоль улицы Большая и Украинская, до Центрального кладбища.

Не имея возможности прорваться в центр города с левобережной части города по улице Донецкой, поскольку закрепление там для РОВ оказалось проблематичным, они пошли, что называется, от противного и форсировали реку в наименее контролируемой зоне. На удивление, по руслу реки такие зоны есть…

Такое тактическое решение ставит под угрозу как оборону Гуляйполя, так и в целом будущее всей правобережной обороны в Запорожской области.

Відео дня

В настоящее время часть подразделений из состава 29-й и 36-й ОВА были направлены на усиление 5-й ОВА, серьезно истощенной боями на Гуляйпольском направлении. Это вызвало ряд трудностей в вопросе дальнейшего продвижения 5-й ОВА севернее левобережья, но очевидно, что эту задачу на себя возьмут силы и средства 29-й и 36-й ОВА. В свою очередь 127-я МСД и 57-я ОМСБр 5-й ОВА полностью сосредоточатся на дальнейших боях в Гуляйполе.

Отмечу, что нынешняя инфильтрация хоть и выглядит печально, но не является неисправимой, критической ситуацией. При реализации последовательных, правильных шагов в вопросах противодействия, зону, где противнику удалось инфильтроваться, вполне можно зачистить. Тем более что Гуляйполе очень схоже по решению этой проблематики с Купянском. Главное — принятие правильных и своевременных решений.

А вот с этим на данном плацдарме, как известно, серьезные проблемы…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно