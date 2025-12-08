Непроходимая линия обороны: что могло бы остановить войска РФ в Запорожской области

В 2024 году, когда я активно ратовал за переход на противопехотные заграждения, особенно колючую проволоку — "егозу", я очень часто слышал, что такие преграды без труда преодолеют танки и ББМ, а за ними уже будет двигаться пехота.

На первый взгляд, все выглядело логичным, большая, тяжелая, гусеничная машина рвет проволоку. Но было нескольких важных моментов.

Никто не говорил, что на таких участках будут отсутствовать противотанковое минирование и прочие заграждения, рвы и надолбы. Наоборот, комплексное применение всех заградительных средств максимально повышает их живучесть и эффективность.

А во вторых… Ходовая танка так же чувствительна и уязвима к колючей проволоке, как любая другая ходовая.

Именно факт недооценки и непонимание принципа работы колючей проволоки, как против живой силы, так и техники, делает это средство заграждение не настолько популярным. Обязательным, но не повсеместным и до гипертрофированного распространенным.

В свою очередь, если от реки Гайчул до реки Верхняя Терса Запорожской области разместить линии обороны, ориентированные на комплексное противопехотное заграждение и минирование, планы РОВ по формированию плацдарма для наступления на Запорожье явно накрылись бы медным тазом.

Самое широкое место между реками – 20 км. В теории – это 20 противотанковых рвов, между которыми может быть замещено 4-5 полос "егозы", но не по 2-3 в ряд, а растянутые по 5-7, с минированием и надолбами вдоль дорог и по полям. Сплошная, непроходимая полоса препятствий, которая бы перемалывала бы колоссальный ресурс РОВ нон-стоп.

Вопрос, было ли сделано, что-то подобное на этом участке фронта до того, как сама ЛБС не проходила по Гуляйполю?

Мне неизвестно. Скоро узнаем.

