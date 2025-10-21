Бои в Купянске: обозреватель рассказал, куда россияне смогут продвинуться в случае захвата города

В Купянске остаются очевидные проблемы, однако город еще не потерян. В случае захвата города российская армия получит возможности продвижения и захвата следующего города в Харьковской области.

Россияне получают возможность захватить Волчанск, расположенный на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея. Об этом рассказал 21 октября военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что ВС РФ смогут захватить Волчанск, двигаясь с фланга, в случае захвата Купянска.

"Если Купянск не спасти — враг получит возможность захватить полностью Волчанск (двигаясь с фланга) и продвигаться к линии Изюм-Балаклея прямо через наш тыл", — считает Мирошников.

В то же время эксперт считает положительным моментом то, что к Купянску снова приковано внимание общества. Однако считает, что внимание возвращается почему-то только тогда, когда возникают "очевидные проблемы".

Сейчас в Купянске, как отметил Мирошников, зона контроля российской армии не увеличилась за последние несколько дней.

"То, что вылезло в медиапространство, — результат предыдущих проблем и продвижений врага", — отметил обозреватель.

В то же время он выразил надежду на то, что Купянск будет спасен, поскольку шансы на это еще есть.

Что происходит в Купянске

Группы военных ВС РФ фиксируются чуть ли не по всему правому берегу Купянска, сообщал Богдан Мирошников 16 октября. Он также отмечал, что город пока даже не наполовину оккупирован. Однако обозреватель предупреждал, что россияне в Купянске придерживаются тактики, которая может привести к контролю.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Еспресо" 14 октября рассказал, что ситуация в Купянске ухудшается. Он также предупреждал, что ВС РФ могут получить преимущество на фронте в случае захвата Купянска, в частности наладить логистику для другого наступления рядом.

Напомним, 20 октября в DeepState сообщили, что российская армия продвинулась в Купянске и еще на нескольких направлениях фронта.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили 20 октября, что ВС РФ впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали КАБ Полтавскую область.