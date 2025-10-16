"Тактика, которая может привести к контролю": обозреватель рассказал, что происходит в Купянске

Пока нет оснований говорить о том, что россияне захватили Купянск, даже несмотря на то, что группы военных ВС РФ фиксируются чуть ли не по всему правому берегу города.

Related video

Купянск пока даже не наполовину оккупирован, однако угроза захвата города существует из-за тактики, которую ведут российские военные. О ситуации в Купянске рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

"То, что вражеские группы шныряют чуть ли не по всему правому берегу города — явление недостаточное для того, чтобы говорить о контроле правого берега со стороны врага", — пояснил эксперт.

Военные Сил обороны регулярно выявляют и уничтожают малые пехотные группы ВС РФ, которые заходят в Купянск, добавил Мирошников.

"Да и можно ли назвать контролем, когда 1,5 оккупанта (один временно целый и один — 300) ведут круговую оборону частного дома?", — отметил обозреватель.

Богдан Мирошников считает, что ситуацию, которая сейчас сложилась в Купянске, нельзя назвать захватом города. Однако утверждает, что российские военные придерживаются определенной тактики, которая в перспективе может привести к оккупации при определенных условиях.

"В данном случае — это не контроль, а тактика, которая может привести к контролю (если сможет подойти подкрепление и закрепиться), а может и не привести (вражеская группа будет ликвидирована, а подкрепление — изолировано)", — пояснил обозреватель.

Также Мирошников отметил, что ситуация в Купянске остается "очень сложной". Однако "еще далеко" говорить о полной оккупации города.

ВС РФ в Купянске: какие угрозы от захвата города

Стоит отметить, что 15 октября Богдан Мирошников объяснял, почему Силам обороны нельзя терять контроль над Купянском. По его словам, последствия захвата города россиянами могут быть довольно серьезными, поскольку в таком случае проблемы "приобретут оперативно-тактическое значение".

Он также пояснил, что ВС РФ при таких условиях могут получить возможности восстановления позиций, которые они занимали еще до времен Харьковской офензивы в 2022 году.

Военный эксперт и экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" 14 октября вместо этого объяснил, что если российским военным удастся захватить Купянск, то они смогут наладить логистику для дальнейшего наступления на соседнем участке фронта. Эксперт также рассказал, что ситуация в городе ухудшается, а причинами могут быть неправильные действия военного руководства и местной администрации.

Напомним, 16 октября аналитики DeepState сообщили, что ВСУ удалось отбросить россиян возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Также 14 октября военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" объяснил, почему россияне попали в ловушку на Добропольском направлении и наступление ВС РФ провалилось.