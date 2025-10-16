"Тактика, яка може призвести до контролю": оглядач розповів, що відбувається у Куп'янську

Наразі немає підстав говорити про те, що росіяни захопили Куп'янськ, навіть попри те, що групи військових ЗС РФ фіксуються ледь не по всьому правому берегу міста.

Куп'янськ наразі є навіть не наполовину окупованим, однак загроза захоплення міста існує через тактику, яку ведуть російські військові. Про ситуацію в Куп'янську розповів військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі.

"Те, що ворожі групи шастають ледь не по всьому правому берегу міста — явище недостатнє для того, щоб казати про контроль правого берега з боку ворога", — пояснив експерт.

Військові Сил оборони регулярно виявляють та знищують малі піхотні групи ЗС РФ, які заходять у Куп'янськ, додав Мірошников.

"Та і чи можна назвати контролем, коли 1,5 окупанта (один тимчасово цілий та один — 300) ведуть кругову оборону приватного будинку?", — зазначив оглядач.

Богдан Мірошников вважає, що ситуацію, яка наразі склалася у Куп'янську, не можна назвати захопленням міста. Однак стверджує, що російські військові дотримуються певної тактики, яка у перспективі може спричинити окупацію за певних умов.

"В даному випадку — це не контроль, а тактика, яка може призвести до контролю (якщо зможе підійти підкріплення та закріпитися), а може і не призвести (ворожа група буде ліквідована, а підкріплення — ізольоване)", — пояснив оглядач.

Також Мірошников наголосив, що ситуація у Куп'янську залишається "дуже складною". Однак "ще далеко" говорити про цілковиту окупацію міста.

ЗС РФ у Куп'янську: які загрози від захоплення міста

Варто зазначити, що 15 жовтня Богдан Мірошников пояснював, чому Силам оборони не можна втрачати контроль над Куп'янськом. За його словами, наслідки захоплення міста росіянами можуть бути доволі серйозними, оскільки у такому випадку проблеми "набудуть оперативно-тактичного значення".

Він також пояснив, що ЗС РФ за таких умов можуть отримати можливості відновлення позицій, які вони займали ще до часів Харківської офензиви у 2022 році.

Військовий експерт та ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо" 14 жовтня натомість пояснив, що якщо російським військовим вдасться захопити Куп'янськ, то вони зможуть налагодити логістику для подальшого наступу на сусідній ділянці фронту. Експерт також розповів, що ситуація у місті погіршується, а причинами можуть бути неправильні дії військового керівництва та місцевої адміністрації.

Нагадаємо, 16 жовтня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вдалося відкинути росіян біля кількох населених пунктів у Донецькій області.

Також 14 жовтня військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в етері "24 Каналу" пояснив, чому росіяни потрапили у пастку на Добропільському напрямку і наступ ЗС РФ провалився.