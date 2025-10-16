ЗСУ відкинули російські війська на Донеччині: де Сили оборони мали успіхи, — DeepState (мапа)

Українські захисники відкинули сили російської армії у районі двох населених пунктів у Донецькій області. Сили оборони мали успіхи у Покровському районі.

Related video

ЗСУ продовжують давати відсіч ворогу зокрема у районі населеного пункту Нове Шахове, яке військові зачистили від росіян на початку жовтня. Про зміни на карті бойових дій повідомили аналітики проєкту DeepState у вечірньому зведенні 15 жовтня.

"Сили оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру", — йдеться у повідомленні.

Населені пункти розташовані неподалік одне одного. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій проєкту DeepState.

Скриншот мапи DeepState | ЗСУ відкинули ЗС РФ у районі Нового Шахового і Кучерового Яру

Водночас офіційної інформації про успіхи захисників на вказаних ділянках фронту на момент публікації не надходило.

Ситуація на фронті: де намагаються прорватися росіяни

За даними Генштабу ЗСУ від зведення за 15 жовтня, упродовж минулої доби ЗС РФ продовжили здійснювати масовані атаки на позиції Сил оборони на Покровському напрямку. Росіяни тут щонайменше 42 рази атакували позиції ЗСУ у районі 13 населених пунктів.

Водночас на Покровському напрямку ЗС РФ продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці. За добу 15 жовтня українські військові ліквідували щонайменше 138 російських солдатів убитими та пораненими. Також ЗСУ уразили 5 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної техніки тощо.

Окрім того, ЗС РФ здійснювали масовані атаки на позиції ЗСУ на наступних напрямках:

Олександрівський напрямок: 26 атак;

Костянтинівський напрямок: 22 атаки;

Південно-Слобожанський напрямок: 14 атак;

Слов'янський напрямок: 9 атак;

Лиманський напрямок: 6 атак.

Також ворог здійснював спроби наступати на Оріхівському напрямку і здійснював кілька спроб просунутися на позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, 15 жовтня військовий оглядач Богдан Мирошников розповів про складну ситуацію у Куп'янську та попередив, які загрози можуть виникнути через можливе захоплення міста.

Також 14 жовтня аналітики DeepState заявили про втрату позицій на Донеччині.