ВСУ отбросили российские войска в Донецкой области: где Силы обороны имели успехи, — DeepState (карта)

Украинские защитники отбросили силы российской армии в районе двух населенных пунктов в Донецкой области. Силы обороны имели успехи в Покровском районе.

ВСУ продолжают давать отпор врагу в частности в районе населенного пункта Новое Шахово, который военные зачистили от россиян в начале октября. Об изменениях на карте боевых действий сообщили аналитики проекта DeepState в вечерней сводке 15 октября.

"Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Нового Шахового и Кучерова Яра", — говорится в сообщении.

Населенные пункты расположены неподалеку друг от друга. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий проекта DeepState.

Скриншот карты DeepState | ВСУ отбросили ВС РФ в районе Нового Шахового и Кучерова Яра

В то же время официальной информации об успехах защитников на указанных участках фронта на момент публикации не поступало.

Ситуация на фронте: где пытаются прорваться россияне

По данным Генштаба ВСУ от сводки за 15 октября, за прошедшие сутки ВС РФ продолжили осуществлять массированные атаки на позиции Сил обороны на Покровском направлении. Россияне здесь по меньшей мере 42 раза атаковали позиции ВСУ в районе 13 населенных пунктов.

В то же время на Покровском направлении ВС РФ продолжают нести значительные потери в личном составе и военной технике. За сутки 15 октября украинские военные ликвидировали не менее 138 российских солдат убитыми и ранеными. Также ВСУ поразили 5 артиллерийских систем, 4 единицы специальной техники и тому подобное.

Кроме того, ВС РФ осуществляли массированные атаки на позиции ВСУ на следующих направлениях:

Александровское направление: 26 атак;

Константиновское направление: 22 атаки;

Южно-Слобожанское направление: 14 атак;

Славянское направление: 9 атак;

Лиманское направление: 6 атак.

Также враг осуществлял попытки наступать на Ореховском направлении и осуществлял несколько попыток продвинуться на позиции ВСУ на Купянском направлении.

Напомним, 15 октября военный обозреватель Богдан Мирошников рассказал о сложной ситуации в Купянске и предупредил, какие угрозы могут возникнуть из-за возможного захвата города.

Также 14 октября аналитики DeepState заявили о потере позиций в Донецкой области.