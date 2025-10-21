Бої у Куп'янську: оглядач розповів, куди росіяни зможуть просунутися у разі захоплення міста

У Куп'янську залишаються очевидні проблеми, однак місто ще не втрачено. У випадку захоплення міста російська армія отримає можливості просування та захоплення наступного міста у Харківській області.

Росіяни отримують можливість захопити Вовчанськ, розташований на півночі Харківщини, а також просунутися до лінії Ізюм-Балаклія. Про це розповів 21 жовтня військовий оглядач Богдан Мірошников у своєму Telegram-каналі.

Він зазначає, що ЗС РФ зможуть захопити Вовчанськ, рухаючись із флангу, у випадку захоплення Куп'янська.

"Якщо Купʼянськ не врятувати — ворог отримає можливість захопити повністю Вовчанськ (рухаючись з флангу) та просуватися до лінії Ізюм-Балаклія прямо через наш тил", — вважає Мірошников.

Водночас експерт вважає позитивним моментом те, що до Куп'янська знову прикута увага суспільства. Однак вважає, що увага повертається чомусь лише тоді, коли виникають "очевидні проблеми".

Відео дня

Наразі у Куп'янську, як зазначив Мірошников, зона контролю російської армії не збільшилася упродовж останніх кількох днів.

"Те, що вилізло у медіапростір, — результат попередніх проблем та просувань ворога", — зазначив оглядач.

Водночас він висловив надію на те, що Куп'янськ буде врятованим, оскільки шанси на це ще є.

Скриншот | допис Мірошникова про ситуацію у Куп'янську

Що відбувається у Куп'янську

Групи військових ЗС РФ фіксуються ледь не по всьому правому берегу Куп'янська, повідомляв Богдан Мірошников 16 жовтня. Він також зазначав, що місто наразі є навіть не наполовину окупованим. Однак оглядач попереджав, що росіяни у Куп'янську дотримуються тактики, яка може призвести до контролю.

Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо" 14 жовтня розповів, що ситуація у Куп'янську погіршуються. Він також попереджав, що ЗС РФ можуть здобути перевагу на фронті у випадку захоплення Куп'янська, зокрема налагодити логістику для іншого наступу поруч.

Нагадаємо, 20 жовтня у DeepState повідомили, що російська армія просунулася у Куп'янську та ще на кількох напрямках фронту.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили 20 жовтня, що ЗС РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення атакували КАБ Полтавську область.