ЗС РФ просунулися в Куп'янську та ще на кількох напрямках фронту, — DeepState (мапа)

Аналітики DeepState повідомили про просування росіян в Куп'янську та Вовчанську на Харківщині. Також окупанти мали успіхи в Донецькій і Запорізькій області.

Про наступ РФ на кількох напрямках фронту повідомили 20 жовтня аналітики DeepState. Крім Куп'янська та Вовчанська, росіяни просунулися в селі Плавні на Запоріжжі та біля Торецька і Білої Гори на Донеччині.

В Куп'янську аналітики відзначили вороже просування у південно-західному напрямку.

Наступ РФ в Куп'янську за даними DeepState Фото: скриншот

У Вовчанську, за даними DeepState, окупанти також зайшли на територію на південний захід.

В DeepState повідомили про просування ЗС РФ у Вовчанську станом на 19 жовтня Фото: скриншот

В районі Плавнів Запорізької області росіяни просунулися на північ.

Наступ РФ в районі Плавнів станом на 19 жовтня за даними DeepState Фото: скриншот

На Донеччині ЗС РФ мали просування на північ у районі Білої Гори та на північний захід біля Торецька.

Ситуація біля Торецька та Білої Гори за даними DeepState станом на 19 жовтня Фото: скриншот

Також в DeepState уточнили лінію фронту в районі села Дачного Дніпропетровської області.

Лінія фронту в районі Дачного Дніпропетровської області станом на 19 жовтня за даними DeepState Фото: скриншот

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8 ранку 20 жовтня повідомляли, що ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Вовчанська, і також чотири атаки росіян відбулися за добу на Куп'янському напрямку. Щодо Оріхівського напрямку Генштаб відзвітував про одну атаку позицій українських захисників у районі населеного пункту Плавні. На Костянтинівському напрямку росіяни атакували 24 рази, зокрема в районі Торецька.

Ситуація в Куп'янську

28 вересня цивільним заборонили в'їзд у Куп'янськ. В Генштабі пояснили, що це рішення було необхідне для проведення контрдиверсійних засобів.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Алекс" 16 жовтня розповів про "хаос в обороні" та ризики окупації Куп'янська. Він зазначив, що ЗС РФ не змогли захопити населений пункт повністю, проте до організації оборони у нього є певні зауваження.

Керівник громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк 18 жовтня розповів, що з Куп'янська 28 разів евакуювали одну й ту саму родину, яка поверталася в місто для догляду за городом.