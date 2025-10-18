З Куп'янська 28 разів евакуювали одну й ту ж сім'ю: не могли залишити город

Волонтери з громадської організації "Троянда на руці", які займаються евакуацією мирних жителів із прифронтових населених пунктів, назвали свій рекорд за кількістю вивезення одних і тих самих людей.

Одну сім'ю з Куп'янська Харківської області вивозили 28 разів, але подружжя похилого віку постійно поверталося додому, розповів у розмові з "Суспільним" керівник організації Олександр Гуманюк.

"Це якраз літо. Сім'я похилого віку — справді дуже хороші люди, але своєрідні та зі своїм мисленням. Вони садили картоплю, копали город, і весь час чоловік пересувався разом із нами. Ми дуже сварилися, а потім уже змирилися і везли його", — згадує він.

Він поняття не має, як подружжя щоразу примудрялося повернутися назад.

"Вони самі туди доїжджали. На той час ще зв'язок у Куп'янську був, там у деяких місцях, і вони телефонували і просили їх вивезти. Невідомо, як поверталися, але потім дзвонити по телефону і просили забрати", — продовжив Гуманюк.

За його словами, зазвичай після двох-трьох повернень волонтери відправляють таких людей до "чорного списку", й інші гуманітарні організації їх не вивозять, забираючи тих, хто прагне покинути небезпечну територію, проте цього разу щось пішло не так.

"Але ці душевні виявилися і дуже здружилися з нашими водіями і допомогли їм, йшли на поступки. Постійно сварили їх, але постійно забирали", — пояснює волонтерка.

Зараз подружжя живе в Харкові.

14 жовтня з 40 населених пунктів Куп'янського району оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми.

Нагадаємо, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич наголосив, що через обрану ЗС РФ тактику жителям Куп'янська, які не евакуювалися, загрожує так званий "дружній вогонь". Росіяни докладають зусиль, щоб їх було важко відрізнити від цивільних.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ під обстрілами евакуювали з підвалу жителів Покровська.