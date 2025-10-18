Из Купянска 28 раз эвакуировали одну и ту же семью: не могли оставить огород

Волонтеры из общественной организации "Роза на руке", которые занимаются эвакуацией мирных жителей из прифронтовых населенных пунктов, назвали свой рекорд по количеству вывоза одних и тех же людей.

Одну семью из Купянска Харьковской области вывозили 28 раз, но супруги преклонных лет постоянно возвращались домой, рассказал в беседе с "Суспільне" руководитель организации Александр Гуманюк.

"Это как раз лето. Семья преклонных лет — действительно очень хорошие люди, но своеобразные и со своим мышлением. Они сажали картошку, копали огород, и все время мужчина передвигался вместе с нами. Мы очень ссорились, а потом уже смирились и везли его", – вспоминает он.

Он понятия не имеет, как супруги каждый раз умудрялись вернуться обратно.

"Они сами туда доезжали. В то время еще связь в Купянске была, там в некоторых местах, и они звонили по телефону и просили их вывезти. Неизвестно, как возвращались, но потом звонить по телефону и просили забрать", – продолжил Гуманюк.

По его словам, обычно после двух-трех возвращений волонтеры отправляют таких людей в "черный список", и другие гуманитарные организации их не вывозят, забирая тех, кто стремиться покинуть опасную территорию, однако в этот раз что-то пошло не так.

"Но эти душевные оказались и очень сдружились с нашими водителями и помогли им, шли на уступки. Постоянно ругали их, но постоянно забирали", – объясняет волонтер.

Сейчас супруги живут в Харькове.

14 октября из 40 населенных пунктов Купянского района объявили обязательную эвакуацию семей с детьми.

Напомним, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич подчеркнул, что из-за выбранной ВС РФ тактики жителям Купянска, которые не эвакуировались, грозит так называемый "дружественный огонь". Россияне прилагают усилия, чтобы их было трудно отличить от гражданских.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ под обстрелами эвакуировали из подвала жителей Покровска.