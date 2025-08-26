Некоторых несли на руках: бойцы ВСУ под обстрелами эвакуировали из подвала жителей Покровска (видео)
В Покровске штурмовики 425-го отдельного штурмового полка "Скала" обнаружили в подвале шесть человек и провели эвакуационную операцию. Воины вывели гражданских в безопасную зону, а тех, кто не мог идти самостоятельно, несколько километров несли на руках.
По информации 425-го отдельного штурмового полка "Скала", во время боев в Покровске военные узнали о гражданских, которые находились в ловушке, после чего приняли решение об их срочной эвакуации.
Местные жители рассказали, что более двух недель провели в подвале без еды и воды, не имея возможности выйти наружу. По их словам, один дом был разрушен, поэтому они вынуждены были перейти в другой, где оставались до момента спасения. Люди отметили, что ожидали прихода украинских военных и именно они спасли их в критический момент.
Спасенные поблагодарили штурмовиков за помощь, отметив, что те не оставляли их ни на шаг. Они вспомнили, что даже раненый боец поддерживал их, пытался помогать физически и морально. По словам очевидцев, военные накрыли их плащами и организовали в "цепочку", чтобы безопасно вывести из опасной зоны.
Один из раненых бойцов сообщил, что во время боя по освобождению домов он был ранен осколком, однако несмотря на это он вместе с собратьями принял участие в эвакуации гражданских.
Люди, которых удалось вывести, выразили искреннюю благодарность воинам и подчеркнули, что благодаря их усилиям остались живы.
"Я знаю, что Бог есть, и спасибо ребятам. Я их никогда не забуду", — сказал один из спасенных мужчин.
В полку отметили, что эвакуация гражданских является одной из главных задач подразделения.
"Наши бойцы, рискуя жизнью, вывели шестерых гражданских из Покровска. Далее их перевезем в более безопасное место, передадим сотрудникам, которые окажут медицинскую помощь и помогут с дальнейшей эвакуацией к родственникам на Западе Украины", — сообщили военные.
Напомним, что, по данным Института изучения войны, основные бои в Донецкой области продолжаются вблизи Северска, Часового Яра, Торецка и Покровска. Более того, по состоянию на 24 августа, генерал-полковник Александр Сырский подтвердил, что Михайловка к востоку от Покровска освобождена. По предварительной информации, украинские войска могли продвинуться к Владимировке. Российские силы заявляют об атаках вблизи Мирного, Удачного и нескольких других населенных пунктов вокруг Покровска.
Кроме этого, команда DeepState сообщила о якобы захвате российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине. Впрочем, Генштаб ВСУ отрицает эти данные и отмечает, что в этих населенных пунктах продолжаются ожесточенные бои.