Некоторых несли на руках: бойцы ВСУ под обстрелами эвакуировали из подвала жителей Покровска (видео)

В Покровске штурмовики 425-го отдельного штурмового полка "Скала" обнаружили в подвале шесть человек и провели эвакуационную операцию. Воины вывели гражданских в безопасную зону, а тех, кто не мог идти самостоятельно, несколько километров несли на руках.

По информации 425-го отдельного штурмового полка "Скала", во время боев в Покровске военные узнали о гражданских, которые находились в ловушке, после чего приняли решение об их срочной эвакуации.

Местные жители рассказали, что более двух недель провели в подвале без еды и воды, не имея возможности выйти наружу. По их словам, один дом был разрушен, поэтому они вынуждены были перейти в другой, где оставались до момента спасения. Люди отметили, что ожидали прихода украинских военных и именно они спасли их в критический момент.

Спасенные поблагодарили штурмовиков за помощь, отметив, что те не оставляли их ни на шаг. Они вспомнили, что даже раненый боец поддерживал их, пытался помогать физически и морально. По словам очевидцев, военные накрыли их плащами и организовали в "цепочку", чтобы безопасно вывести из опасной зоны.

Штурмовики вывели шестерых гражданских из Покровска

Один из раненых бойцов сообщил, что во время боя по освобождению домов он был ранен осколком, однако несмотря на это он вместе с собратьями принял участие в эвакуации гражданских.

Люди, которых удалось вывести, выразили искреннюю благодарность воинам и подчеркнули, что благодаря их усилиям остались живы.

"Я знаю, что Бог есть, и спасибо ребятам. Я их никогда не забуду", — сказал один из спасенных мужчин.

В полку отметили, что эвакуация гражданских является одной из главных задач подразделения.

"Наши бойцы, рискуя жизнью, вывели шестерых гражданских из Покровска. Далее их перевезем в более безопасное место, передадим сотрудникам, которые окажут медицинскую помощь и помогут с дальнейшей эвакуацией к родственникам на Западе Украины", — сообщили военные.

Напомним, что, по данным Института изучения войны, основные бои в Донецкой области продолжаются вблизи Северска, Часового Яра, Торецка и Покровска. Более того, по состоянию на 24 августа, генерал-полковник Александр Сырский подтвердил, что Михайловка к востоку от Покровска освобождена. По предварительной информации, украинские войска могли продвинуться к Владимировке. Российские силы заявляют об атаках вблизи Мирного, Удачного и нескольких других населенных пунктов вокруг Покровска.

Кроме этого, команда DeepState сообщила о якобы захвате российскими войсками сел Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине. Впрочем, Генштаб ВСУ отрицает эти данные и отмечает, что в этих населенных пунктах продолжаются ожесточенные бои.