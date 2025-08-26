Деяких несли на руках: бійці ЗСУ під обстрілами евакуювали з підвалу мешканців Покровська (відео)

У Покровську штурмовики 425-го окремого штурмового полку "Скала" виявили в підвалі шістьох людей та провели евакуаційну операцію. Воїни вивели цивільних до безпечної зони, а тих, хто не міг іти самостійно, кілька кілометрів несли на руках.

За інформацією 425-го окремого штурмового полку "Скала", під час боїв у Покровську військові дізналися про цивільних, які перебували у пастці, після чого ухвалили рішення про їх термінову евакуацію.

Місцеві жителі розповіли, що понад два тижні провели у підвалі без їжі та води, не маючи можливості вийти назовні. За їхніми словами, один будинок був зруйнований, тож вони змушені були перейти в інший, де залишалися до моменту порятунку. Люди зазначили, що очікували приходу українських військових і саме вони врятували їх у критичну мить.

Врятовані подякували штурмовикам за допомогу, наголосивши, що ті не залишали їх ні на крок. Вони згадали, що навіть поранений боєць підтримував їх, намагався допомагати фізично та морально. За словами очевидців, військові накрили їх плащами та організували у "ланцюжок", аби безпечно вивести з небезпечної зони.

Штурмовики вивели шістьох цивільних з Покровська

Один із поранених бійців повідомив, що під час бою зі звільнення будинків його було поранено уламком, однак попри це він разом з побратимами взяв участь в евакуації цивільних.

Люди, яких вдалося вивести, висловили щиру вдячність воїнам і підкреслили, що завдяки їхнім зусиллям залишилися живими.

"Я знаю, що Бог є, і дякую хлопцям. Я їх ніколи не забуду", — сказав один із врятованих чоловіків.

У полку наголосили, що евакуація цивільних є одним із головних завдань підрозділу.

"Наші бійці, ризикуючи життям, вивели шістьох цивільних з Покровська. Далі їх перевеземо у більш безпечне місце, передамо співробітникам, які нададуть медичну допомогу та допоможуть з подальшою евакуацією до родичів на Заході України", — повідомили військові.

Нагадаємо, що, за даними Інституту вивчення війни, основні бої на Донеччині тривають поблизу Сіверська, Часового Яру, Торецька та Покровська. Ба більше, станом на 24 серпня, генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив, що Михайлівку на схід від Покровська звільнено. За попередньою інформацією, українські війська могли просунутися до Володимирівки. Російські сили заявляють про атаки поблизу Мирного, Удачного та кількох інших населених пунктів навколо Покровська.

Окрім цього, команда DeepState повідомила про нібито захоплення російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині. Утім, Генштаб ЗСУ заперечує ці дані та зазначає, що в цих населених пунктах тривають запеклі бої.