ВС РФ продвинулись в Купянске и еще на нескольких направлениях фронта, — DeepState (карта)

Аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в Купянске и Волчанске на Харьковщине. Также оккупанты имели успехи в Донецкой и Запорожской области.

О наступлении РФ на нескольких направлениях фронта сообщили 20 октября аналитики DeepState. Кроме Купянска и Волчанска, россияне продвинулись в селе Плавни в Запорожье и возле Торецка и Белой Горы в Донецкой области.

В Купянске аналитики отметили вражеское продвижение в юго-западном направлении.

Наступление РФ в Купянске по данным DeepState Фото: скриншот

В Волчанске, по данным DeepState, оккупанты также зашли на территорию на юго-запад.

В DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в Волчанске по состоянию на 19 октября Фото: скриншот

В районе Плавней Запорожской области россияне продвинулись на север.

Наступление РФ в районе Плавней по состоянию на 19 октября по данным DeepState Фото: скриншот

В Донецкой области ВС РФ имели продвижение на север в районе Белой Горы и на северо-запад возле Торецка.

Ситуация возле Торецка и Белой Горы по данным DeepState по состоянию на 19 октября Фото: скриншот

Также в DeepState уточнили линию фронта в районе села Дачного Днепропетровской области.

Линия фронта в районе Дачного Днепропетровской области по состоянию на 19 октября по данным DeepState Фото: скриншот

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 утра 20 октября сообщали, что враг штурмовал позиции украинских подразделений у Волчанска, и также четыре атаки россиян состоялись за сутки на Купянском направлении. По Ореховскому направлению Генштаб отчитался об одной атаке позиций украинских защитников в районе населенного пункта Плавни. На Константиновском направлении россияне атаковали 24 раза, в частности в районе Торецка.

Ситуация в Купянске

28 сентября гражданским запретили въезд в Купянск. В Генштабе объяснили, что это решение было необходимо для проведения контрдиверсионных средств.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" 16 октября рассказал о "хаосе в обороне" и рисках оккупации Купянска. Он отметил, что ВС РФ не смогли захватить населенный пункт полностью, однако к организации обороны у него есть определенные замечания.

Руководитель общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк 18 октября рассказал, что из Купянска 28 раз эвакуировали одну и ту же семью, которая возвращалась в город для ухода за огородом.