ВС РФ продвинулись в Купянске и еще на нескольких направлениях фронта, — DeepState (карта)
Аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян в Купянске и Волчанске на Харьковщине. Также оккупанты имели успехи в Донецкой и Запорожской области.
О наступлении РФ на нескольких направлениях фронта сообщили 20 октября аналитики DeepState. Кроме Купянска и Волчанска, россияне продвинулись в селе Плавни в Запорожье и возле Торецка и Белой Горы в Донецкой области.
В Купянске аналитики отметили вражеское продвижение в юго-западном направлении.
В Волчанске, по данным DeepState, оккупанты также зашли на территорию на юго-запад.
В районе Плавней Запорожской области россияне продвинулись на север.
В Донецкой области ВС РФ имели продвижение на север в районе Белой Горы и на северо-запад возле Торецка.
Также в DeepState уточнили линию фронта в районе села Дачного Днепропетровской области.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 утра 20 октября сообщали, что враг штурмовал позиции украинских подразделений у Волчанска, и также четыре атаки россиян состоялись за сутки на Купянском направлении. По Ореховскому направлению Генштаб отчитался об одной атаке позиций украинских защитников в районе населенного пункта Плавни. На Константиновском направлении россияне атаковали 24 раза, в частности в районе Торецка.
Ситуация в Купянске
28 сентября гражданским запретили въезд в Купянск. В Генштабе объяснили, что это решение было необходимо для проведения контрдиверсионных средств.
Военнослужащий ВСУ с позывным "Алекс" 16 октября рассказал о "хаосе в обороне" и рисках оккупации Купянска. Он отметил, что ВС РФ не смогли захватить населенный пункт полностью, однако к организации обороны у него есть определенные замечания.
Руководитель общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк 18 октября рассказал, что из Купянска 28 раз эвакуировали одну и ту же семью, которая возвращалась в город для ухода за огородом.