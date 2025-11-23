Жизнь в темноте: как жители Чернигова терпят 14-часовые отключения света, — The Guardian (фото)

Жители Чернигова рассказывают, что после недавнего массированного удара по объектам энергетики остаются без света по 10–14 часов в сутки. Отключения электричества парализуют целые районы: лифты не работают, вода поднимается только до четвертого этажа, а отдельные кварталы остаются без света сутками.

Британское издание The Guardian опубликовало масштабный репортаж о жизни Чернигова в условиях ежедневных длительных отключений электроэнергии после российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Журналист Люк Хардинг и фотограф Алессио Мамо провели несколько дней в городе, разговаривая с местными жителями, посещая "пункты несокрушимости" и фиксируя последствия обстрелов. Фактически материал стал одним из самых детальных описаний того, как город переживает "темную зиму".

Жизнь при 14 часах темноты: рассказы местных жителей

Валентина Ивановна показывает журналистам свое незаменимый во время отключения налобный фонарик — подарок внука. Она практически с ним не расстается в домашних заботах — с ним готовит ужин, моет посуду и ведет домашний быт.

"Без электричества невозможно что-то планировать. Даже пригласить кого-то на чай нельзя, потому что чайник не работает. Это утомляет и добавляет стресса всем", — объяснила она.

Теплые палатки — "пункты несокрушимости" — стали частью городской жизни. Людмила Николаевна, 68 лет, приходит туда зарядить телефон, выпить горячего чая и подключиться к Starlink. Вечера она проводит дома в полной тьме, читая детективы под свет фонарика.

Анна Кулева, живущая с семьей на восьмом этаже, говорит, что больше всего беспокоится о семилетней дочери — из-за отсутствия света и постоянных тревог.

"Вы не можете купать ребенка. Или убирать свою квартиру. Дети ходят в школу, но много воздушных тревог и "Шахедов". Свет выключается, и они сидят в темноте несколько часов. Но они не получают качественного образования в таких условиях. Мы надеемся, что ситуация улучшится", — говорит местная жительница.

Еще один местный житель 33-летний Адам Давиденко делится своими мрачными мыслями и говорит о том, как приходится выживать в блэкауты. По его словам, он работал курьером, но из-за нехватки средств и долгов в его квартире отключили электричество.

"Россия — страна террорист. Они не могут победить нас в военном плане и поэтому решили заморозить нас. Я долго был безработным. Мы выживаем, а не живем. Я топлю дрова, чтобы согреться. Иногда я думаю о самоубийстве", — признался мужчина.

"Мы выживаем, а не живем", — говорит Адам Давиденко Фото: The Guardian

Удары по энергетической инфраструктуре региона

Британские журналисты пообщались и с представителями областной энергокомпании "Черниговоблэнерго", где рассказали об ударе по подстанции 110 Кв. По словам замдиректора компании Сергея Переверза, вокруг объекта были построены бетонные укрепления и выложены мешки с песком, но крышу не построили. А создавать подземные укрепления не было ни времени, ни средств.

В результате очередной атаки российских дронов на объекте вспыхнул пожар и сейчас на месте обстрела — обгоревший каркас подстанции, раскуроченные кабели, воронки и обломки "Герани-2". Несколько сотрудников погибли, пытаясь добраться до другого поврежденного узла. По словам энергетиков, объект не подлежит восстановлению.

Сергей Переверз на разрушенной подстанции Фото: The Guardian

"Россияне пытаются устроить полное отключение электроэнергии для гражданского населения. Здесь нет ничего военного. Это сознательная попытка геноцида против мирных людей. Мы проводим ремонтные работы, чтобы обеспечить подачу электричества. Иногда наши методы довольно хитроумные. Мы умнее россиян. Большинство наших клиентов понимают, почему у них нет света. Некоторые — нет", — сказал Переверз.

Больницы на генераторах и скандал с "Энергоатомом"

Главный врач второй черниговской больницы Владислав Кухар рассказывает, что медучреждение работает на генераторе и запасных батареях. В таких условиях плановые операции часто отменяются.

"Эта ситуация давит на душу. Есть психологическое и эмоциональное напряжение. Наши врачи и медсестры — тоже люди, которые живут в этом городе. Им приходится со всем этим мириться", — отметил он.

Главный врач второй черниговской больницы Владислав Кухар Фото: The Guardian

Отсутствие света совпало с крупным коррупционным скандалом в Киеве, связанным с "Энергоатомом" и окружением бывшего бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича. Несколько министров подали в отставку. Черниговский журналист Андрей Подвербный говорит, что люди воспринимают это как удар.

"Коррупция всегда была проблемой в постсоветских странах. Несмотря на это, новость стала неприятным сюрпризом. Для ребят на передовой и для тех, кто живет без света или с небольшим количеством света, это как нож в спину", – сказал он.

В заключении журналисты пишут, как город погружался в темноту вечером, и лишь редкие лампы в окнах и огни собачьих ошейников нарушают тишину. Но, несмотря на это, черниговцы говорят о единстве, стойкости и вере в то, что переживут и эту зиму.

Ранее сообщалось, что жители нескольких населенных пунктов в Черниговской области уже третьи сутки находятся без электроснабжения после российского удара по энергообъекту в Нежине, повлекшего масштабные перебои в работе критической инфраструктуры.