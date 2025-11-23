Життя в темряві: як жителі Чернігова терплять 14-годинні відключення світла, — The Guardian (фото)

Жителі Чернігова розповідають, що після нещодавнього масованого удару по об'єктах енергетики залишаються без світла по 10-14 годин на добу. Відключення електрики паралізують цілі райони: ліфти не працюють, вода підійматися лише до четвертого поверху, а окремі квартали залишаються без світла цілодобово.

Британське видання The Guardian опублікувало масштабний репортаж про життя Чернігова в умовах щоденних тривалих відключень електроенергії після російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Журналіст Люк Гардінг і фотограф Алессіо Мамо провели кілька днів у місті, розмовляючи з місцевими жителями, відвідуючи "пункти незламності" та фіксуючи наслідки обстрілів. Фактично матеріал став одним із найдетальніших описів того, як місто переживає "темну зиму".

Життя за 14 годин темряви: розповіді місцевих жителів

Валентина Іванівна показує журналістам свій незамінний під час відключення налобний ліхтарик — подарунок онука. Вона практично з ним не розлучається в домашніх турботах — з ним готує вечерю, миє посуд і веде домашній побут.

"Без електрики неможливо щось планувати. Навіть запросити когось на чай не можна, бо чайник не працює. Це стомлює і додає стресу всім", — пояснила вона.

Теплі намети — "пункти незламності" — стали частиною міського життя. Людмила Миколаївна, 68 років, приходить туди зарядити телефон, випити гарячого чаю і приєднатися до Starlink. Вечори вона проводить удома в повній темряві, читаючи детективи під світло ліхтарика.

Анна Кулєва, яка живе з сім'єю на восьмому поверсі, каже, що найбільше непокоїться за семирічну доньку — через відсутність світла і постійні тривоги.

"Ви не можете купати дитину. Або прибирати свою квартиру. Діти ходять до школи, але багато повітряних тривог і "Шахедів". Світло вимикається, і вони сидять у темряві кілька годин. Але вони не отримують якісної освіти в таких умовах. Ми сподіваємося, що ситуація покращиться", — каже місцева жителька.

Ще один місцевий мешканець 33-річний Адам Давиденко ділиться своїми похмурими думками та розповідає про те, як доводиться виживати в блекаути. За його словами, він працював кур'єром, але через брак коштів і боргів у його квартирі відключили електрику.

"Росія — країна терорист. Вони не можуть перемогти нас у військовому плані і тому вирішили заморозити нас. Я довго був безробітним. Ми виживаємо, а не живемо. Я топлю дрова, щоб зігрітися. Іноді я думаю про самогубство", — зізнався чоловік.

"Ми виживаємо, а не живемо", — каже Адам Давиденко Фото: The Guardian

Удари по енергетичній інфраструктурі регіону

Британські журналісти поспілкувалися і з представниками обласної енергокомпанії "Чернігівобленерго", де розповіли про удар по підстанції 110 Кв. За словами заступника директора компанії Сергія Переверза, навколо об'єкта було збудовано бетонні укріплення і викладено мішки з піском, але дах не побудували. А створювати підземні укріплення не було ні часу, ні коштів.

Унаслідок чергової атаки російських дронів на об'єкті спалахнула пожежа, і наразі на місці обстрілу — обгорілий каркас підстанції, розкурочені кабелі, вирви та уламки "Герані-2". Кілька співробітників загинули, намагаючись дістатися до іншого пошкодженого вузла. За словами енергетиків, об'єкт не підлягає відновленню.

Сергій Переверз на зруйнованій підстанції Фото: The Guardian

"Росіяни намагаються влаштувати повне відключення електроенергії для цивільного населення. Тут немає нічого військового. Це свідома спроба геноциду проти мирних людей. Ми проводимо ремонтні роботи, щоб забезпечити подачу електрики. Іноді наші методи досить хитромудрі. Ми розумніші за росіян. Більшість наших клієнтів розуміють, чому в них немає світла. Деякі — ні", — сказав Переверз.

Лікарні на генераторах і скандал з "Енергоатомом"

Головний лікар другої чернігівської лікарні Владислав Кухар розповідає, що медзаклад працює на генераторі та запасних батареях. У таких умовах планові операції часто скасовуються.

"Ця ситуація тисне на душу. Є психологічне та емоційне напруження. Наші лікарі та медсестри — теж люди, які живуть у цьому місті. Їм доводиться з усім цим миритися", — зазначив він.

Головний лікар другої чернігівської лікарні Владислав Кухар Фото: The Guardian

Відсутність світла збіглася з великим корупційним скандалом у Києві, пов'язаним з "Енергоатомом" і оточенням колишнього бізнес-партнера Зеленського Тимура Міндіча. Кілька міністрів подали у відставку. Чернігівський журналіст Андрій Подвербний каже, що люди сприймають це як удар.

"Корупція завжди була проблемою в пострадянських країнах. Попри це, новина стала неприємним сюрпризом. Для хлопців на передовій і для тих, хто живе без світла або з невеликою кількістю світла, це як ніж у спину", — сказав він.

Насамкінець журналісти пишуть, як місто занурювалося в темряву ввечері, і лише рідкісні лампи у вікнах та вогні собачих нашийників порушують тишу. Але, незважаючи на це, чернігівці говорять про єдність, стійкість і віру в те, що переживуть і цю зиму.

Раніше повідомлялося, що жителі кількох населених пунктів у Чернігівській області вже третю добу перебувають без електропостачання після російського удару по енергооб'єкту в Ніжині, який спричинив масштабні перебої в роботі критичної інфраструктури.